Fatih Terim-Rasim Ozan Kütahyalı davasında mahkeme kararında direndi

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) FATİH Terim'in A Milli Futbol Takımı Direktörü olduğu dönemde, Fatih Terim ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal arasındaki telefon mesajlarını TV programında gösteren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “Haberleşmenin gizliliğini ihlal” ve hakaret suçundan verilen cezaları ölçüsüz bulan Yargıtay'ın kararına, yerel mahkeme direndi. Mahkeme Ünal Aysal'a beraat kararı verirken, Rasim Ozan Kütahyalı'ya "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl hapis cezası, alenen hakaret suçundan da 9 bin 150 TL adli para cezasına çarptırdı. TV programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Eylül 2013’te yayınlanan programda dönemin A Milli Futbol Direktörü Fatih Terim ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın aralarındaki esajlaşmayı canlı yayında ekranlara göstermişti. Ünal Aysal ile aralarındaki mesajlaşma şeklindeki konuşmanın basına yansıması üzerine Fatih Terim avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla haberleşmenin gizliliğinin ihlal suçundan şikayetçi olmuştu. Terim ayrıca Kütahyalı'nın kendisine defalarca hakaret ettiğini belirterek cezalandırılmasını istemişti.

Fatih Terim’in şikayetini haklı bulan savcılık, Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “Haberleşmenin gizliliğini ihlal”, Kütahyalı hakkında ayrıca hakaret suçundan dava açmıştı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada Ünal Aysal’a 10 ay, Rasim Ozan Kütahyalı ise 2 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme, “Hakaret” suçundan ise Rasim Ozan Kütahyalı’yı günlüğü 50 TL’den 9 bin 150 TL adli para cezasına çarptırmıştı. YARGITAY CEZA ÖLÇÜSÜZ DEMİŞTİ Kütahyalı ve Aysal'ın avukatları karara itiraz ederek davayı Yargıtay'a taşımıştı. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı ölçüsüz bularak Kütahyalı ve Aysal lehine bozmuştu. Kütahyalı’nın sözlerinin ve yorumlarının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı belirtilen Yargıtay'ın kararında, “Galatasaray Başkanı olan diğer sanık Ünal Aysal’ın eylem itibariyle gündemde ve kamuoyunun ilgisinde olan konu ile ilgili zıt açıklamaların yapıldığı bir ortamda sanık tarafından kimin doğru söyleyip söylemediği yönünde kamuyu aydınlatmak için Terim ile Aysal arasında geçen mesajlaşma içeriklerini haber vermesi eyleminde basın özgürlüğü kapsamında hareket ettiği gözetilmeden beraatı yerine mahkumiyetine karar verildiği” denilmişti.

AYSAL’IN PAYLAŞTIĞI MESAJ İÇERİKLERİ GÜNLÜK KONUŞMALAR Kararda Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal’ın Terim ile olan yazışmalarını Rasim Ozan Kütahyalı'ya vermesi eyleminde aleniyet unsurunun gerçekleşmesi nedeniyle, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği ayrıca konuşma içeriklerinin günlük hayata ilişkin olduğu bu nedenle de özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da oluşturmadığı ifade edilmişti. Ayrıca Aysal’a verilen kısa süreli hapis cezasının ise sanığın 65 yaş üstünde olması ve daha önce sabıkasının bulunmaması nedenleriyle adli para cezasına çevrilmesinin gözetilmediği kaydedilmişti. Yargıtay bu gerekçelerle yerel mahkemenin kararının bozularak yeniden yargılama yapılmasına hükmetmişti. YARGILAMA YENİDEN YAPILDI İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yapılan yargılamada sanık Rasim Ozan Kütahyalı, sanık Ünal Aysal'ı avukatları temsil ederken şikayetçi Fatih Terim'i avukatı Rezan Epözdemir temsil etti. MAHKEME KARARINDA DİRENSİN Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin sanıkların eylemlerinin basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek suç oluşturan eylemlerin suç olmaktan çıkarttığını belirten Rezan Epözdemir, mahkemenin kararda direnmesini istedi. Yargıtay'ın bozma ilamında tek doğru konunun sanık Ünal Aysal'ın yaşı nedeniyle verilen cezanın yaptırıma çevrilmesi olduğunu belirten avukat Epözdemir, sanıklar lehine tanıklık yapan eski hakem Ahmet Çakar'ın Fatih Terim ile arasında yargılamaya konu olmuş davalar olduğunu, bu sebeple tanıklığını kabul etmediklerini belirtti.