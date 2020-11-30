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  4. Fatih’te aracı duvar altında kalan vatandaş: “Dünya çöküyor sandım”

Fatih’te aracı duvar altında kalan vatandaş: “Dünya çöküyor sandım”

30.11.2020 17:03 | Son Güncelleme:
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Fatih’te aracı duvar altında kalan vatandaş: “Dünya çöküyor sandım”

Fatih’te, henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı metruk binanın yan cephesi çöktü.

Fatih’te, henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı metruk binanın yan cephesi çöktü. Çöken duvar sokakta park halindeki aracın üzerine düşerken, kimsenin o anda olmaması faciayı önledi. Araç sahibi Yaşar Aysal, “Birden çöktü, ben hiçbir şey anlamadım. Dünya çöküyor sandım" açıklamasında bulundu.
Olay, saat 15.30 sıralarında Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Küçükpazar Mektebi Sokakta iki katlı metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap metruk binanın yan cephesi henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken duvar, Yaşar Uysal isimli vatandaşın sokakta park halindeki aracının üstüne düştü. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis sokağı güvenlik şeridi ile tamamen kapatırken, yapılan incelemede kimsenin yaralanmadığı tespit edildi. Duvarın üzerine çöktüğü araçta ise araçta maddi hasar meydana geldi.
Daha sonra olay yerine belediye ekipleri sevk edilirken, sokağa çöken duvarın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

“Dünya çöküyor sandım”
Ne olduğunu anlamadığını belirten araç sahibi Yaşar Aysal, “Birden çöktü, ben hiçbir şey anlamadım. Dünya çöküyor sandım. Komple benim arabayı götürdü, yanaşmak için geçiyordum, birden çöktü bu hale geldi. Yaralı yok şükürler olsun” diye konuştu.

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