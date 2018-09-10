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Fatih'te çöken yol, trafik yoğunluğuna neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 22:45 | Son Güncelleme

Fatih'te çöken yol, trafik yoğunluğuna neden oldu

İSTANBUL (AA) - Fatih'teki bir caddede çöken yol nedeniyle bölgede trafik yoğunlaştı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Langa Caddesi Samatya istikametindeki yolda, dünkü aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bu durum cadde civarında trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Bu arada, yolun çöktüğünü bilmeden caddeye giren 2 tır sürücüsü zor anlar yaşadı. Uzun süre yolda mahsur kalan araçlar, büyük uğraşlar sonucunda manevra yaparak caddeden çıkmayı başardı.

Çökme nedeniyle kanalizasyon borularının da hasar gördüğü yolda, İSKİ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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çökme Fatih yol

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