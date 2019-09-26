FATİH'TE DEPREME ALDIRIŞ ETMEDEN YEMEK YEMEYE DEVAM ETTİ 

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Fatih'te lokantada depreme yakalanan vatandaşlar arasındaki bir kişi, diğerleri can havliyle kaçarken yemeğine devam etti.

Silivri açıklarında 13.59'da 5.8 büyüklüğündeki depreme Fatih'teki bir lokantada yakalanan vatandaşlar hemen kendilerini dışarı attı. Lokantada yemek yiyenler arasında bir kişi ise deprem anında ayağa kaltı. Lokanta boşaltılırken vatandaş tekrar sandalyesine oturarak yemeğine devam etti. O anlar güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Deprem anı

-Lokantadakilerin kaçışması

-Vatandaşın ayağa kalması

-Sandalyesine oturması

-Yemeğe devam etmesi

