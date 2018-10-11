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Fatih'te iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 22:19 | Son Güncelleme

Eminönü'ndeki bir iş hanında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş hanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eminönü Mercan Mahallesi Mangalcı Sokak'taki iş hanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanta satışı yapılan iş yerlerinin bulunduğu belirtilen iş hanının çatı kısmındaki yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi.

Bunun üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

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Fatih Iş Yeri Mercan Yokuşu yangın

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