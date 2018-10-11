Fatih'te iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş hanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eminönü Mercan Mahallesi Mangalcı Sokak'taki iş hanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanta satışı yapılan iş yerlerinin bulunduğu belirtilen iş hanının çatı kısmındaki yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi.

Bunun üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

