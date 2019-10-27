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FATİH'TE KAÇAK ALKOL VE SİGARA OPERASYONU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA Fatih'te bir adrese polis ekipleri kaçak alkol ve sigara operasyonu düzenledi.

Haber: İstanbul DHA
Fatih'te bir adrese polis ekipleri kaçak alkol ve sigara operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Müzaffer G, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Fatih Aksaray Mahallesi Küçüklanga Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kaçak alkol ve sigara satışı yapıldığı bilgisini aldı. Bilgi üzerine harekete geçen polise ekipleri 16 Ekim'de Müzaffer G.'nin (33) işyerinde arama yaptı. Aramalarda 165 litre kaçak alkol, bin 460 paket kaçak sigara, 27 paket içerisi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi. Müzaffer G. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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Kaçak alkol ve sigaradan görüntü
Genel ve detaylar

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