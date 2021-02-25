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  4. Fatih’te kaçak tütün operasyonu: Yüzlerce kilo tütün ele geçirildi

Fatih’te kaçak tütün operasyonu: Yüzlerce kilo tütün ele geçirildi

25.02.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Fatih’te tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 654 kilo gram çeşitli tütün mamulü ele geçirildi.

Fatih’te tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 654 kilo gram çeşitli tütün mamulü ele geçirildi. Baskınlarda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan dün 2 ayrı adreste kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisini aldı. Tütün kaçakçılarına yönelik önceki gün ve dün düzenlenen baskınlarda 316 kilogram kıyılmış tütün, 232 kilogram nargile tütünü, 105 kilogram pipo tütünü olmak üzere 654 kilo tütün ve 24 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Depolarda bulunan F.T. ve C.A. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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