HABER
  4. Fatih'te kamyon paniği kamerada

Fatih'te kamyon paniği kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

 - FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon park halindeki 6 araca çarparak durabildi.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA) - FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Olay sırasına caddede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, dün 12.30 sıralarında Fatih Demirtaş Mahallesi Kepenkçi Sabunhanesi Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İSKİ'ye ait asfalt yüklü kamyon, yokuştan aşağıya indiği sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda ve kamyonun çarptığı iş yerinde hasar oluştu.
Kazayı göre Faris Yorulmaz, "Sürücüyle konuşanlar frenin tutmadığını söylüyor. Minareye çarpsaydı minare devrilirdi. Dükkanıma çarpsaydı içeri girerdi. Kamyonda tonlarca asfalt vardı" dedi.
Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde yokuştan aşağı inen kamyonun sokağa girerek araçlara çarptığı ve çevredekilerin panikle kaçtığı görülüyor.

(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
HDP’li Batman Belediyesinde taciz skandalıHDP’li Batman Belediyesinde taciz skandalı
İtfaiyenin yangın tüpü ayağına düşen kadın yaralandıİtfaiyenin yangın tüpü ayağına düşen kadın yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evinden çıktığı sırada öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Evinden çıktığı sırada öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

"Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demişti! Cezası belli oldu

Polisi arayıp "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" demiş!

Sahte 'Peygamber' için istenen ceza belli oldu

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Polisin kumar baskınında panikleyince kaçtığı balkonda mahsur kaldı

Gece vakti basılınca panikledi, mahsur kaldı

Metruk evde yaralı bulunan Muhammed'den acı haber geldi

Terk edilmiş evde bulunan Muhammed'den acı haber...

Kar topu oynarken vücudunda yanık oluşan 8 yaşındaki Mirzah taburcu oldu

Kar topu oynarken vücudunda yanık oluşan 8 yaşındaki Mirzah taburcu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.