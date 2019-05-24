FATİH'TE KUYUMCU KURYELERİNİ GASP EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te 5 gün önce iki kuyumcu kuryesinin otomobilinin önünü keserek yaklaşık 5 kilogram altının gasp edilmesiyle ilgili 1'i kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte yaklaşık 300 gram altın ele geçirildi. Polis altınların geri kalanını bulmak için operasyonları sürdürüyor.

Fatih, Şehsuvarbey mahallesi, Işıl sokak üzerinde bulunan bir alt geçitte 20 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda kuyumcu kuryeleri O.K.(33) ile H.K.(32)'in önünü kesen maskeli ve silahlı 4 kişi araçta bulunan yaklaşık 5 kilogram altını alarak kaçmıştı. Kuryelerin olayı haber vermesi üzerine polis alarma geçmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Kamera takibi sayesinde şüphelilerin bir süre bu araçla kaçtıktan sonra başka bir araca geçtikleri tespit edildi. Polisin takibi sonucu çalıntı olduğu belirlenen araçlara, sahte plakalar takıldığı ortaya çıktı.