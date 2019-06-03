HABER

Fatih'te otomobilin İsviçreli gazeteciye çarpma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 23:50 | Son Güncelleme

FATİH'te İsviçre'li gazeteci Claudia Kernweiss'e (55) otomobil çarptı.

Fatih'te otomobilin İsviçreli gazeteciye çarpma anı kamerada

Çağatay KENARLI/İSTANBUL(DHA)-FATİH'te İsviçre'li gazeteci Claudia Kernweiss'e (55) otomobil çarptı. O anlar kameraya yansırken yaralanan gazeteci tedavi altına alındı.
İsviçre'li gazeteci Claudia Kernweiss'e 30 Mayıs Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Çemberlitaş'ta, otomobil çarptı. Yaralanan gazeteci Kernweiss hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü görevlilerince gerekli gazeteciye çarpan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Aynı gün polis merkezine gelip teslim olan sürücü hakkında adli işlem yapıldı. Gazeteciye çarpan sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA
Gazeteci Claudia Kernweiss'e otomobilin çarptığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobil gazeteciye çarpıyor. Gazeteci Kernweiss yere düşüyor.
(FOTOĞRAF)

Fatih'te otomobilin İsviçreli gazeteciye çarpma anı kameradaFatih'te otomobilin İsviçreli gazeteciye çarpma anı kameradaFatih'te otomobilin İsviçreli gazeteciye çarpma anı kamerada

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattıŞili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı
Fotoğraflar// Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bina nedeniyle cadde kapatıldıFotoğraflar// Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk bina nedeniyle cadde kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Tehlikeli gerilim! Çok sayıda kişi gözaltında

Tehlikeli gerilim! Çok sayıda kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Askeri araç devrildi! 19 asker yaralı

Askeri araç devrildi! 19 asker yaralı

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binadan gelen sesler sonrası ekipler harekete geçti! Cadde trafiğe kapatıldı!

Binadan gelen sesler sonrası ekipler harekete geçti! Cadde trafiğe kapatıldı!

Uzun veya Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan Bayramı sevincini yakınlarınızla paylaşın!

Uzun veya Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan Bayramı sevincini yakınlarınızla paylaşın!

Manisa’nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.