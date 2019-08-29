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Fatih’te seyir halindeki kamyonette yangın çıktı, göz gözü görmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

Fatih’te seyir halindeki bir kamyonette yangın çıktı.

Fatih’te seyir halindeki bir kamyonette yangın çıktı. Yangın nedeni ile trafikte aksama yaşanırken, etrafı dumanlar sardı.
Olay, Fatih Laleli Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki bir kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle etrafı dumanlar sardı. Dumanlar nedeniyle göz gözü görmezken, vatandaşlar da olumsuz etkilendi. Yangın nedeniyle trafikte aksama da yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü

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