FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Fatih'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler sokak üzerinde 4 kişiye ateş açarak kayıplara karıştı. Saldırı sonrası 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay Fatih, Hırka-İ Şerif Mahallesi'nde gece saat 00:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türkistan Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler, isimleri öğrenilemeyen 4 kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Saldırı sonrası 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise yaya olarak kaçtı. Mahalle sakinleri kanlar içinde yerde yatan yaralıları görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada olay yerinde ki yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından sivil araçlarla en yakın hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.