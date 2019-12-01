HABER

FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 02:20 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA Fatih'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler sokak üzerinde 4 kişiye ateş açarak kayıplara karıştı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Fatih'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler sokak üzerinde 4 kişiye ateş açarak kayıplara karıştı. Saldırı sonrası 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay Fatih, Hırka-İ Şerif Mahallesi'nde gece saat 00:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türkistan Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler, isimleri öğrenilemeyen 4 kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Saldırı sonrası 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise yaya olarak kaçtı. Mahalle sakinleri kanlar içinde yerde yatan yaralıları görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada olay yerinde ki yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından sivil araçlarla en yakın hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MERMİ PARK HALİNDEKİ ARACA İSABET ETTİ

Saldırının olduğu sokağa gelen polis ekipleri her iki tarafa da şerit çekerek önlem aldı. Sokaktaki mahalle sakinlerinin de bilgisine başvuran polis ekipleri çevrede güvenlik kamera çalışması yaptı. Saldırı sırasında silahtan çıkan mermi park halinde duran bir aracın arka kısmına isabet etti Aracın sahibine ulaşan polis ekipleri merminin isabet ettiği yerde inceleme yaptı. Araçta inceleme yapan polis ekipleri mermi çekirdeğini aracın içinde bularak delil torbasına koydu. Polis ekipleri olay yerindeki inceleme çalışmasının ardından yaralıların kaldırıldığı hastaneye gitti. Saldırıyı düzenleyen kişi yada kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Fatih'te silahlı saldırı: 4 yaralıFatih'te silahlı saldırı: 4 yaralı
Fatih Karagümrük’te silahlı saldırı: 4 yaralıFatih Karagümrük’te silahlı saldırı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti!

Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi!

Otomobil hurdaya döndü! TEM'de korkunç kaza!

Başkent’te takla atan otomobilin sürücüsünün kolu koptu

Başkent'te korkunç kaza! Sürücünün kolu koptu!

Kars'ta fuhşa yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı

Polis kıskıvrak yakaladı! 4 arkadaşın yaptığı pes dedirtti!

Düzce'de gergin gece! Düğün salonu bir anda karıştı!

Düzce'de gergin gece! Düğün salonu bir anda karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.