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Fatih'te Tacikistanlı kadın ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 07:24 | Son Güncelleme

Kafasına poşet geçirilmiş, ayakları bağlı ve vücudunda morluklar bulunan Tacikistan uyruklu kadın ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir apartman dairesinde kafasına poşet geçirilmiş, ayakları bağlı ve vücudunda morluklar bulunan Tacikistan uyruklu kadın ölü bulundu.

İskenderpaşa Mahallesi Tayyareci Orhan Sokak'ta 6 katlı binanın en üst katında ismi öğrenilemeyen Tacikistan Uyruklu kadın, arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 34 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının kafasına poşet geçirildiği, ayaklarının bağlı ve vücudunda morluklar olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevredeki kameraların kayıtlarını inceledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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