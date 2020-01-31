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Fatih'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı (Geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 03:52 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH Kennedy Caddesi'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH Kennedy Caddesi'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otomobillerden birinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kaza, saat 00.45 sıralarında Kennedy Caddesi Sirkeci yönünde Narlıkapı otobüs durağı yakınlarında meydana geldi. Kennedy Caddesi'nde ilerleyen ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 LN 5638 ve 06 EFU 51 plakalı otomobiller ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobilin çarpışması üzerine zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bir otomobil savrularak devrildi. Diğer bir otomobil ise İBB'ye ait Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (İSBIKE) park alanındaki bisikletlerin üzerine savruldu. Kaza sonrası devrilen otomobildeki 2 kişi araçta sıkıştı, otomobillerdeki 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Devrilen otomobilde sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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