Fatma Keke cinayetinde 3 suçtan müebbet! Katil: Evden çıplak çıkmaya çalışıyordu, zorla yapmadım

Sarıyer'de geçen yıl, tartıştığı Fatma Keke'yi döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Özer Ağaoğlu'na mahkeme, cezasında indirim uygulamadan 3 farklı suçtan müebbet hapis ve 9 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özer Ağaoğlu getirildi. Duruşmada, Fatma Keke'nin ağabeyi Sadi Günay Keke ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın da hazır bulundu. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasına ek olarak sanığın "Yağma ve hırsızlık" suçlarından da cezalandırılmasını talep etti. Maktul Fatma Keke’nin ağabeyi Sadi Günay Keke ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"HIRSIZLIK YAPSAM NEDEN KENDİMİ İHBAR EDEYİM"

Duruşmada savunmasında hırsızlık suçlamasını kabul etmediğini belirten Özer Ağaoğlu, "İsteyerek ve bilerek cinayet işlemedim. İkimiz de alkollüydük. İlk önce o bana vurmaya başladı. Darp raporum da mevcuttur. Ben onu zorla alıkoymadan aksine ondan kurtulmaya çalıştım. Olay sonrası ben kendi kendimi ihbar ettim. Alkol almıştım. Hırsızlık yapsam neden kendimi ihbar edeyim. Olayın etkisiyle eşyalarımı topladım. İstemeden böyle bir olay oldu, üzgünüm ve pişmanım. Fatma Keke’ye ait eşyaları aldım ancak neden aldığımı bilmiyorum. Olayın şokundaydım. İlk olarak o bana saldırdı. Evden çıplak çıkmaya çalışıyordu. Onu zorla alıkoymadım, tam tersi kurtulmak istedim. Eğer o evde bir kamera olsaydı benim hakkımda her şey ortaya çıkacaktı. Kendisini yerden yere vurması sonucunda bu olay yaşandı. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

SANIĞA 3 FARKLI SUÇTAN MÜEBBET VE 9 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme Heyeti, Özer Ağaoğlu’na "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Heyet, Ağaoğlu’nun "Kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle hırsızlık" suçundan cezasında artırım uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanığın cezalarında indirim uygulamazken tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Temmuz 2021 tarihinde Bahçeköy Merkez Mahallesi’nde gerçekleşen olayda maktul Fatma Keke'nin polisi aradığı ve 'Evde kilitli kaldım, yanımdaki erkek beni zorla tutuyor' şeklinde ihbarda bulunduğu ancak ihbarın ardından ekiplerce yapılan inceleme sonucu ihbarın yapıldığı adresin bulunamadığı kaydedildi. İddianamede, maktul Fatma Keke'nin ihbarda bulunmasından birkaç saat sonra şüpheli Özer Ağaoğlu'nun da, 'Kız arkadaşımla kavga ettik, şu an uyanmıyor, ölmüş olabilir. Ağzı, yüzü kan içinde. Kendini oradan oraya vurdu' şeklinde polisi aradığı kaydedildi. İhbar üzerine polis ekiplerinin kontrole gittiğinin aktarıldığı iddianamede, kapının açılmadığı ve çilingir aracılığıyla kapının açıldığı sırada polisi arayan şüphelinin boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ağaoğlu'nun da şüpheli eşine yönelik bir ihbarda bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede ayrıca, Özlem Ağaoğlu ile eve girildiğinde maktul Fatma Keke'nin holde ve yerde çıplak, yüz üstü yatar vaziyette bulunduğu, Adli Tıp Kurumu otopsi raporunda ise maktulün kemik ve kaburga kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu öldüğü aktarıldı. İddianamede, şüphelinin savunmasında dolaylı yoldan suçu kendisinin işlediğini kabul ettiği ifade edildi. İddianamede, şüpheli Özer Ağaoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet hapis ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

(DHA)



