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Fatma teyzenin kaybolan keçilerini jandarma buldu

02.03.2021 18:34 | Son Güncelleme:
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Fatma teyzenin kaybolan keçilerini jandarma buldu

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatma teyzenin kaybolan 45 adet keçisini buldu.Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00’da Gazipaşa’nın Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatma teyzenin kaybolan 45 adet keçisini buldu.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00’da Gazipaşa’nın Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi. Küçükbaş hayvan besiciliği yapan Fatma Gökmen sabah saatlerinde ahırda keçilerinin olmadığını gördü. 45 adet keçisi kayıp olan Fatma teyze, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede yaptıkları yaklaşık 7 saatlik arama sonucu, Fatma teyzeye ait keçileri ahırdan 10 kilometre ileride ormanlık alanda buldu. Keçileri bulunan Fatma teyze, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Fatma teyzenin kaybolan keçilerini jandarma buldu

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