Fatura ödemekten bıktı, kendine öyle bir yöntem geliştirdi ki...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü mezunu Ergin, elektrik faturasını düşürmeyi amaçladığı sistemini evinin 150 metre aşağısında bulunan dere kenarına kurdu. Üstelik bu sistemi hurdalıktan bulduğu parçalarla hayata geçirdi. İşte detaylar...

3 yıl önce hurdalıktan topladığı malzemelerle kurdu! Artık ona fatura gelmiyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünden mezun olan Ergin, elektrik faturalarını düşürmek amacıyla, evinin altında bulunan dereye bir sistem kurmak istedi.

Yaptığı araştırmaların yanı sıra elektrik mühendislerden de bilgiler edinen Ergin, oturduğu evin yaklaşık 150 metre aşağısında bulunan derenin kenarına 3 yıl önce elektrik üreten sistemi kurdu. Aralarında, kullanılmış olanların da bulunduğu malzemeleri birleştiren Ergin, kurduğu sistemle elektrik faturalarını yarı yarıya indirmeyi başardı.

Sistemi toplamda 4 bin 500 liraya tamamlayan Ergin, imkanı olan herkesin dereleri değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Emekli imam Ahmet Ergin, bu işe ilk olarak hobi amaçlı başladığını ancak geliştirdiği sistemle elektrik üretmeyi başardığını belirterek, “Buradaki dereyi görünce, suyun 50'lik boruyu doldurabileceğini anladım. 50'lik boruyu dolduran su ile elektrik üretilebiliyor. Aldığım boruları 37 metre yükseklikten ve 210 metre yukarıdan bağladım, buradaki çarka vurmasını sağladım. Hobi olarak başladım ama şuan kendi elektriğimi ürettiğimi başardığıma inanıyorum” dedi.

Ürettiği elektrik sisteminin içerisinde kullandığı malzemelerin bir kısmını hurdalıktan dahi temin ettiğini anlatan Ergin, kullandığı 2 kw'lik alternatör ile tesisatı kurduğunu dile getirdi. Dakikada 92 devir dönen çark sayesinde, alternatörün dakikada yaklaşık 720 devir çevirdiğini, bunun sonucunda da 600-700 watt elektrik üretildiğini kaydetti. Ergin, “Üretilen elektrik, 700 watt üzerindeki elektrikli eşyaları çalıştırmıyor. Buzdolabı, televizyonlar, aspiratörler çalıştırdığı gibi 50 tane lambayı da aynı anda yakabiliyor” şeklinde konuştu.

Sitemin kuruluş maliyetinden de bahseden Ergin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ben boruların bir kısmını kullanılmış olarak aldım. Hepsi yaklaşık 4 bin 500 TL civarında tutmuştur. Üretilen elektrik ile elektrik faturaları yarı yarıya düştü. Bunu imkanı herkes yapabilir, bu sayede bol bol elektrik kullanır. Diğer dostlarıma da bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu şekilde boruları dolduracak dereler olduğu müddetçe, derelerimiz boşa akmasın, ekonomiye kazandırılsın.”