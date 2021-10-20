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  4. Faturaların önlenemeyen yükselişi: Doğalgaz ve elektriğe neden zam yapılıyor?

Faturaların önlenemeyen yükselişi: Doğalgaz ve elektriğe neden zam yapılıyor?

20.10.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 2021 yılında doğalgaza yüzde 17,8, elektriğe ise yüzde 21,2 zam yapıldı. Enflasyon oranının üzerinde seyreden bu zamlarla birlikte doğalgaz ve elektrik tüketicilerinin gelirleri ise aynı oranda artmadı. Peki faturalar neden yükseliyor, Türkiye bunu çözmek için neler yapabilir?

Faturaların önlenemeyen yükselişi: Doğalgaz ve elektriğe neden zam yapılıyor?

https://www.youtube.com/watch?v=hBZnee0FHAY

Türkiye'de 2021 yılında doğalgaza yüzde 17,8; elektriğe ise yüzde 21,2 zam yapıldı.

Enerji kaynakları

Enflasyon oranının üzerinde seyreden bu zamlarla birlikte doğalgaz ve elektrik tüketicilerinin gelirleri ise aynı oranda artmadı. 2016 yılında 10,894 dolar olan kişi başına düşen Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), 2021 yılında %21,68 oranında azalarak 8,538 dolara düştü.

Bu tablo ise tüketicilerin artan fatura tutarlarını ödeyebilmek için farklı harcamalardan kısmalarına neden oluyor. Önceki yıllara kıyasla yüksek fatura tutarları ödediğini söyleyen İstanbullular, mutfak harcamalarından başlayıp çeşitli kalemlerden tasarruf yoluna gittiklerini söylüyor.

Doğalgaz ve elektrik fiyatları

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz'a göre sorunun temelinde özelleştirme yatıyor, Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığı da göz ardı edilmemesi gereken başlıklardan.

Doğalgazda Türkiye %99 oranında dışa bağımlı iken elektrik üretiminde kullanılan kaynakların ise %44,8'i ithal ediliyor.

Satın alış fiyatları

Yenilenebilir Enerji Uzmanı Özge Özeke ise maliyeti son zamanlarda %50 oranında azalan güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyet ve dışa bağımlılık gibi başlıklarda çözüm olabileceğini söylüyor.

Fatura bileşenleri

Enerji Danışmanı Dr. Onur Demir, Türkiye'nin dışa bağımlılık sorununun çözmek için tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan çözümlerin de yeterli olmayabileceği görüşünde. Ancak son yıllarda yapılan sondaj çalışmalarının olumlu sonuçları olduğunu, doğalgaz depolama sahalarının da yer aldığı karma modellerin hayata geçirilmesiyle maliyetin azaltılabileceğini düşünüyor.

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