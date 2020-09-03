Fayans arası temizliği meğer çok kolaymış! Bu pratik yöntemler sayesinde...

Günlük temizliğinizi yaptıktan sonra karşılaştığınız görüntü sizi hala memnun etmiyorsa büyük ihtimalle fayans aralarını gözden kaçırmışsınızdır. Fayans araları ince bir temizlik gerektiriyor fakat bu gözünüzü korkutmasın. Sadece birkaç malzemeyle kısa sürede pırıl pırıl bir görüntüyle karşılaşacaksınız.

DERZ TEMİZLEYİCİLERİ EDİNEBİLİRSİNİZ

Birçok markette derz araları için özel olarak üretilmiş deterjanlar mevcut. Özellikle kalem tipinde olanları baya pratik oluyor ve tercih ediliyor. Siz de bir tane edinip derz aralarını kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

KARBONAT + LİMON SUYU + BEYAZ SİRKE ÜÇLÜSÜ!

Mutfak malzemelerinin gücü adına! 3 fincan suya yarım fincan karbonat, fincanın 1/3'ü kadar limon suyu ve çeyreği kadar da beyaz sirkeyi karıştırıp bir sprey şişesine koyup derz aralarına sıkın. 5-10 dakika bekledikten sonra yumuşak olmayan bir bezle, hatta mümkünse sert bir fırça veya diş fırçasıyla, ovalayın. Kirler söküldükten sonra durulayabilirsiniz.

TUZ + KARBONAT + BULAŞIK DETERJANI

1 fincan tuza yarım fincan karbonat ve fincanın çeyreği kadar da bulaşık deterjanı ekleyin. Malzemeleri karıştırdıktan sonra fayans aralarına sürerek birkaç dakika bekletin. Sert bir fırçayla kirleri ovalayıp durulayabilirsiniz.