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Fayans arası temizliği meğer çok kolaymış! Bu pratik yöntemler sayesinde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizlik fikirlerine mi ihtiyacınız var? Hem de en çok sorulan ve muzdarip olunan fayans araları için.. Endişelenmeyin! Fayans aralarını temizleyememeniz için hiçbir sebep yok. Evde bulunan malzemeler ve kullandığınız birçok deterjan, fayans aralarını çözmede birebir! Temizlik beklemez, o yüzden hemen temizlik tüyolarına geçelim!

Fayans arası temizliği meğer çok kolaymış! Bu pratik yöntemler sayesinde...

Günlük temizliğinizi yaptıktan sonra karşılaştığınız görüntü sizi hala memnun etmiyorsa büyük ihtimalle fayans aralarını gözden kaçırmışsınızdır. Fayans araları ince bir temizlik gerektiriyor fakat bu gözünüzü korkutmasın. Sadece birkaç malzemeyle kısa sürede pırıl pırıl bir görüntüyle karşılaşacaksınız.

DERZ TEMİZLEYİCİLERİ EDİNEBİLİRSİNİZ

Birçok markette derz araları için özel olarak üretilmiş deterjanlar mevcut. Özellikle kalem tipinde olanları baya pratik oluyor ve tercih ediliyor. Siz de bir tane edinip derz aralarını kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

KARBONAT + LİMON SUYU + BEYAZ SİRKE ÜÇLÜSÜ!

Mutfak malzemelerinin gücü adına! 3 fincan suya yarım fincan karbonat, fincanın 1/3'ü kadar limon suyu ve çeyreği kadar da beyaz sirkeyi karıştırıp bir sprey şişesine koyup derz aralarına sıkın. 5-10 dakika bekledikten sonra yumuşak olmayan bir bezle, hatta mümkünse sert bir fırça veya diş fırçasıyla, ovalayın. Kirler söküldükten sonra durulayabilirsiniz.

TUZ + KARBONAT + BULAŞIK DETERJANI

1 fincan tuza yarım fincan karbonat ve fincanın çeyreği kadar da bulaşık deterjanı ekleyin. Malzemeleri karıştırdıktan sonra fayans aralarına sürerek birkaç dakika bekletin. Sert bir fırçayla kirleri ovalayıp durulayabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ MUCİZESİ

Elma sirkesi mutfakta çok fazla kullanılıyor. Bir diğer kullanım şekli de temizlikte! Yarım fincan elma sirkesi ve yarım fincan suyu bir sprey şişesiyle fayans aralarına sıkın. Beyazlayıncaya kadar bekletin. İşlemi hızlandırmak için tabii ki sert bir süngerle ovabilirsiniz.

SİRKE + BULAŞIK DETERJANI

Aslında aynı malzemeleri farklı miktarlar ve malzemelerle tekrar bir araya getiriyoruz. Yarım fincan beyaz sirkeye, 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyip sprey şişesiyle kirleri temizleyebilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYU TABİİ Kİ DE İŞE YARIYOR

Çamaşır suyunu kullanmadığımız yer mi var? Biraz sulandırarak kullanmanızı önererek, fayans aralarını temizlemekte kullanabilirsiniz.

DİŞ MACUNU FAYANS ARALARINI DA BEYAZLATIR

Diş temizliğinin yanı sıra kirli fayans araları için de diş macunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir tanesi iş görür. Tek yapacağınız şey, derz aralarına diş macunu sıkıp, diş fırçasıyla temizlemek. Bakın nasıl da beyazlıyor!

HİDROJEN PEROKSİT İLE GÖZLE GÖRÜLÜR TEMİZLİK

Eğer fayans araları inatçı ve zorlayıcı kirlerle doluysa bu yönteme başvurabilirsiniz. Tabii ki hidrojen peroksit kullanırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sprey şişesi yardımıyla derz aralarını hidrojen peroksit ile ovalamanız zorlayıcı kirleri sökecektir.

DÜZENLİ TEMİZLİK ÖNEMLİ

Derz aralarındaki zorlayıcı kirleri temizledikten sonra tekrar kirlenmemesi ve uzun bir temizlik gerektirmemesi için haftada 1 kere sirkeli suyla temizlemenizi tavsiye ederiz. Maalesef derz araları kirlenmeye çok müsait ve kirlendiğinde kötü görünüyor.

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