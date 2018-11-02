Fayda sağladığını düşünüyorduk ancak bu ürünler cildimize zarar veriyor

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Cilde yarardan çok zarar sağlayan ürünler

1 / 9 KARBONAT CİLDİN PUL PUL DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUR Karbonat granülleri, yüz keselerinde kullanılan granüllere benziyor ancak aslında bu elementler cildimiz için o kadar iyi değildir. Lise kimya derslerini hatırlamaya çalışın: normal cildin pH seviyesi 4,5 ile 5.7 arasındayken, karbonatın pH seviyesi, son derece yüksektir. Tek başına karbonat kullanmak cildinizi kurutur ve nem kaybına neden olur.

2 / 9 DİŞ MACUNU CİLDİ YAKAR Sivilcelerinize ve kırmızı lekelere diş macunu uygulamayın. Diş macunu sorununuzu çözmediği gibi içeriğindeki nane, peroksit, suni tatlar ve cilt yanıklarına neden olan alkol gibi maddeler içerir. Benzoil peroksit kullanımı daha iyidir.

3 / 9 SICAK SU AKNENİN YAYILMASINA NEDEN OLUR Sıcak su cildi kurutur ve doğal koruyucu bariyerini tahrip eder (sıcak banyo veya duş aldıktan sonra muhtemelen cildinizde kırmızı lekeler fark etmiş olursunuz). Sıcak su aynı zamanda egzama, sedef hastalığı veya keratozdan muzdarip insanlar için de gerçekten zararlıdır. Dahası, sorunlu ciltli insanlarda sivilcelerin yayılmasına yol açar.

4 / 9 PEROKSİT TAHRİŞE VE KIZARIKLIĞA NEDEN OLUR ilgilenen iyi bir antiseptiktir. Ancak, ev yapımı bir cilt bakım ürününün bir bileşeni olarak kullanmak çok da iyi bir fikir değildir. Peroksit genellikle cilt tahrişine ve kızarıklığa neden olur. Dahası, çok sık kullanırsanız, koruyucu cilt işlevlerine zarar verir ve cildin nem seviyesini etkiler.

5 / 9 ŞEKER VE TUZ TAHRİŞ EDER VE CİLDE ZARAR VERİR Tuz şeker peelingi çok hassas olduğu için yüze uygulandığında cildimize zarar verebilir. Ancak hindistancevizi yağını kahverengi şekerle karıştırarak vücudunuza uygulamak güzel sonuçlar almanızı sağlayabilir.

6 / 9 EL KREMİNİ YÜZE SÜRMEK CİLDİ KURUTUR VE ALERJİYE NEDEN OLUR Ellerimiz yüz derimiz kadar hassas değildir. Eller hemen hemen her gün deterjan ve temizlik ürünlerinin etkisi altında kalır. Yüz cildimiz daha hassastır ve birçok çevresel faktör onu etkileyebilir. El kremi, yüze uygulandığında gözenekleri tıkayabilir ve iltihaba neden olabilir. Dahası, bu kozmetik ürünler ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

7 / 9 ALKOL CİLDİ YAĞLANDIRIR Sivilcelerden muzdarip birçok insan, alkolün sorunlarından kurtulmalarına yardımcı olabileceğini düşünmektedir. Ama bilmeliyiz ki, cildimiz koruyucu katmanı kaybettiğinde, kendini korumak için daha fazla sebum üretir. Ek olarak, alkol cildi bakteri, kir ve diğer faktörlerden koruyan tabakayı yok eder.

8 / 9 LİMON YANIKLARA NEDEN OLUR Genellikle koyu lekeler, pigmentasyon, çiller ve aknelerden kurtulmak için limon kullanılması önerilir. Limon kullanmanın etkisi karbonat kullanmanın etkisinin tersidir. Limon suyunun pH değeri 2 ile 3 arasındadır. Yüzünüze limon suyu uygulandığında, cildi hücresel düzeyde tahriş eder. Narenciye meyvelerinde bulunan yağlar da fototoksiktir: eğer limonla infüze edilmiş losyon kullandıktan sonra güneşte zaman geçirirseniz yanıklara neden olabilirler.