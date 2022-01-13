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Faydaları saymakla bitmeyen üvez meyvesi hakkında neler biliyorsunuz? İşte şaşırtan faydalarıyla üvez meyvesi...

13.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar için sayısız şifa kaynağı sunan doğada faydası çok bilinmeyen meyvelerin başında üvez geliyor. Üvezin vücutta fayda sağlamadığı bölge yok desek abartmış olmayız. Yaş ve kuru olarak tüketilebilen üvez, başta boşaltım sistemi olmak üzere bağışıklık ve solunum sistemi üzerinde olumlu etkilere sahip. Peki, üvez meyvesinin faydaları neler?

Faydaları saymakla bitmeyen üvez meyvesi hakkında neler biliyorsunuz? İşte şaşırtan faydalarıyla üvez meyvesi...

Üvez; gülgiller familyasından, Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişen bir meyve. Farmakolojik olarak kullanılabildiği gibi süs bitkisi olarak da değerlendirilen, geniş bir kullanım alanı bulunan üvezin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Özellikle kış aylarında olgunlaşan meyvesi bol miktarda fosfat, demir, kalsiyum, potasyum ve lif içeriyor. Aşırıya kaçmadığınız sürece siz de üvez meyvesini takviye gıda olarak tüketebilirsiniz. Haydi, üvezin bilinmeyen faydalarını birlikte inceleyelim!

VÜCUDUNUZDAKİ ÖDEMİ ATIYOR

Üvezin gerek yaprağı gerekse meyvesi boşaltım sistemi üzerinde olumlu etkide bulunuyor. İdrar söktürücü özelliği sayesinde böbrekleri temizleyerek ödem oluşumunun önüne geçen üvez, regl kolaylaştırıcı özelliği sayesinde de vücuttaki ödem birikimini azaltıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Üvez, içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde vücut direncinizi artırıyor. C vitamini; kas dokusunu yenileyen, damarları onaran ve kolajen üretimini destekleyen bir vitamin olduğundan üvez tüketimi vücudunuz için oldukça faydalı. Daha da önemlisi, C vitamini beyaz kan hücrelerinin üretimini artırarak antioksidan görevi görebiliyor. Hücre yenileyici etkiye sahip olan antioksidanlar da sizleri diğer metabolik hastalıklara karşı koruyor. Solunum yolu iltihabını ve boğaz ağrısını hafifleterek vücut direncinizi artırdığı için özellikle havaların soğumasıyla birlikte üvez meyvesini tüketebilirsiniz.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR

Lifli yapısı sayesinde hem sizi tok tutan hem bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığa iyi gelen üvez, şeker hastalığının tedavisinde de etkili sonuçlar veriyor. Sindirim sistemi üzerindeki bir diğer etkisi de safra taşı ve iltihabına iyi gelmesi.

BAKTERİLERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

İçerdiği sorbik asit ile mikrop ve bakterilerin vücuda girmesine izin vermediği için özellikle kozmetik alanında üvez meyvesi özleri kullanılıyor. Aynı zamanda vücudunuz için de antibakteriyel etkisi bulunuyor.


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