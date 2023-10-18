Faydaları saymakla bitmiyor! Dünyanın en uzun yaşayan insanları ondan vazgeçemiyor

Günde 2-3 bardağı aşmamak kaydıyla tüketilen yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor. Konsantrasyonu artıran, gevşetici ve rahatlatıcı etkiye sahip bu çay, ülkemizde siyah çaya oranla daha az tercih edilse de tüketen kişi sayısı her geçen gün artıyor.
Önemli bir antioksidan olan EGCG (epigallokateşingallat) barındırır. L-teanin maddesini içeren yeşil çay kan dolaşımı yolu ile beyne ulaşır ve kişilerin gevşemesine, rahatlamasına ve gün içinde kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur.
İçerdiği C vitamini bağışıklığı güçlendirir, hastalıklara karşı kalkan oluşturur. Polifenollerden zengin olan yeşil çayda bulunan fenolik bileşikler, yine antioksidan kapasitesini artırarak bağışıklığı güçlendirir. Niasin, riboflavin, folik asit, potasyum, magnezyum ve flor da içerir.
İçerdiği kafein canlılık verir, yorgunluğunu giderir. çerdiği kateşinler, kılcal damarları güçlendirir, antioksidan özelliği sayesinde radyasyona, mikrop ve bakterilere karşı koruyucu etki gösterir.
Yine kateşinler, kafeinin termogenez etkisi ve yağ oksidasyonunu artırıcı etkisi ile kilo kontrolünde önemli yere sahiptir.
Besin tüketiminin azaltılmasını sağlayarak obezitenin oluşumu üzerinde engelleyici bir etkiye sahiptir. Vücut yağının azalmasına yardımcı olur.
Ağız kokusunu önlemede etkilidir. Ağız içindeki bakterilerin dişlere yapışmasına ve çoğalmasına engel olarak diş çürümesine karşı koruyucudur.
Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcıdır. Yeşil çayın vücut kütle indeksi (VKİ), bel çevresi ve LDL kolesterolün azalmasına yardımcı olur. Yeşil çay kansere karşı koruyucudur.