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Faydaları saymakla bitmiyor! Dünyanın en uzun yaşayan insanları ondan vazgeçemiyor

18.10.2023 09:40 | Son Güncelleme:
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Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar dozunda tüketilen yeşil çayın kalp sağlığından yaraların iyileşmesine kadar birçok faydası olduğunu ortaya koydu. Dünyanın en uzun yaşayan insanları mutlaka her gün yeşil çay tüketiyor. İşte, yeşil çayın faydaları...

Faydaları saymakla bitmiyor! Dünyanın en uzun yaşayan insanları ondan vazgeçemiyor

Günde 2-3 bardağı aşmamak kaydıyla tüketilen yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor. Konsantrasyonu artıran, gevşetici ve rahatlatıcı etkiye sahip bu çay, ülkemizde siyah çaya oranla daha az tercih edilse de tüketen kişi sayısı her geçen gün artıyor.

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VÜCUDUN RAHATLAMASINI SAĞLAR

Önemli bir antioksidan olan EGCG (epigallokateşingallat) barındırır. L-teanin maddesini içeren yeşil çay kan dolaşımı yolu ile beyne ulaşır ve kişilerin gevşemesine, rahatlamasına ve gün içinde kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur.

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BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

İçerdiği C vitamini bağışıklığı güçlendirir, hastalıklara karşı kalkan oluşturur. Polifenollerden zengin olan yeşil çayda bulunan fenolik bileşikler, yine antioksidan kapasitesini artırarak bağışıklığı güçlendirir. Niasin, riboflavin, folik asit, potasyum, magnezyum ve flor da içerir.

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YORGUNLUĞU GİDERİR

İçerdiği kafein canlılık verir, yorgunluğunu giderir. çerdiği kateşinler, kılcal damarları güçlendirir, antioksidan özelliği sayesinde radyasyona, mikrop ve bakterilere karşı koruyucu etki gösterir.

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KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Yine kateşinler, kafeinin termogenez etkisi ve yağ oksidasyonunu artırıcı etkisi ile kilo kontrolünde önemli yere sahiptir.

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OBEZİTEYİ ENGELLER

Besin tüketiminin azaltılmasını sağlayarak obezitenin oluşumu üzerinde engelleyici bir etkiye sahiptir. Vücut yağının azalmasına yardımcı olur.

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DİŞ ÇÜRÜMELERİNE KARŞI KORUYUCUDUR

Ağız kokusunu önlemede etkilidir. Ağız içindeki bakterilerin dişlere yapışmasına ve çoğalmasına engel olarak diş çürümesine karşı koruyucudur.

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KOLESTEROLÜN AZALMASINA YARDIMCI OLUR

Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcıdır. Yeşil çayın vücut kütle indeksi (VKİ), bel çevresi ve LDL kolesterolün azalmasına yardımcı olur. Yeşil çay kansere karşı koruyucudur.

Günün önemli manşetleri


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