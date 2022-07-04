Faydaları saymakla bitmiyor! Her gün bir avuç yiyerek...

Ay çekirdeği her yaştan insan tarafından sevilerek tüketiliyor. Film, dizi izlerken en çok yenilen gıdalar arasında bulunan ay çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Ay çekirdeği kalp damar hastalıklarına, kolesterol gibi hastalıklara oldukça iyi geliyor. Ay çekirdeğinin yüksek oranda protein içeriyor bu sebeple değerli protein kaynakları arasında yer alıyor. İçerisinde çok zengin vitaminler ve mineraller bulunuyor. Ayrıca antioksidan özelliği ile kanserli hücrelere savaş açıyor. Yüksek miktarda protein, E ve B vitaminleri, yağ, potasyum, bakır, çinko, fosfor ve magnezyum içeren ay çekirdeğinin fazla tüketilmemesi gerekiyor.

AY ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

KALP DAMAR SİSTEMİNİ KORUR

İçeriğindeki fosfor, magnezyum gibi mineraller yönünden ay çekirdeği önemli besin maddelerindendir. günlük ihtiyacımızın büyük bir kısmını tek başına karşılayabilmektedir. Çekirdek bilinenlerin tersine içindeki yağdan dolayı kalp ve damar sitemini koruyan iyi kolesterolü arttırmaktadır. E vitamini yönünden oldukça güçlü olan çekirdek; stresi, depresyonu, panik bozukluğu ve unutkanlığı büyük oranda engellemekte ve geriletmektedir.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Hafızanın güçlenmesine yardımcı olup, beyin fonksiyonlarını arttıran, bir vitamin, mineral ve bitkisel ürün kombinasyonu olan Ay çekirdeği; kemik ve dişlerin oluşumu ve gelişimi için oldukça yararlıdır. İçerdiği güçlü fosfor sebebiyle böbrek fonksiyonların düzenlenmesini ve boşaltım sisteminin doğru çalışmasını sağlar. Beyin, sinir ve damar fonksiyonları ile birlikte kalp kasının kasılmasına yardımcı olarak kalp fonksiyonlarını da düzenler.

KANSERE KARŞI KORUR

Kanserden korunmada da güçlü bir yardımcıdır. Posalı bir gıda maddesi olduğu için kanser yapıcı zararlı maddelerin bağırsakta kalma süresini kısaltır ve bu zararlı maddelerin bağırsak duvarı ile temasını önemli ölçüde azaltır. Kan şekeri düşüklüğüne iyi gelir ve bağışıklık sistemini, içerdiği B6 Vitamini sebebiyle her daim güçlü tutar.

VÜCUDU ŞİŞKİNLİKLERDEN KORUR

Vücudu kızarıklık ve şişliklere karşı korumaya yardımcı olur. Sağlıklı kolesterol olarak nitelendirebileceğimiz iyi kolesterol oluşumunu destekler. Beynimiz, kalbimiz ve kaslarımız için taşıdığı magnezyum değeri yönünden koruma sağlar. Magnezyum aynı zamanda ruh sağlığına karşı da güçlü bir iyileştiricidir. Ay çekirdeği depresyona yakın hastalar için bu bağlamda önemli bir kurtarıcıdır.

HÜCRELERİ ONARIR

Ay çekirdeği karışımında bulunan minerallerden biri olan selenyum özellikle hasarlı DNA hücreleri üzerinde onarıcı bir etkiye sahiptir. Ay çekirdeği; aknelerin önlenmesi, yaraların hızlı iyileşerek tekrarlayan enfeksiyonların ortadan kaldırılması konusunda da önemli bir yardımcıdır.

CİLDİ GENÇLEŞTİRİR

Ay çekirdeği antioksidanların bir güç merkezidir. Ay çekirdeğinin en iyi bileşenlerinden biri yüksek E vitamini içeriğidir. E vitamini cilt için bir antioksidan görevi görebilir ve kan dolaşımını artırarak ve kırışıklıkların görünümünü azaltarak cildi gençleştirir.

KOLESTEROLE İYİ GELİR

İnsanlar üzerinde yapılan incelemede oleik yağ asidinin yoğun olduğu bir beslenme diyetinde, toplam ve düşük yoğunluk lipoprotein (LDL yada kötü) kolesterollerinde azalma saptanmıştır. Kadın ve erkelerin karışık olduğu başka bir çalışmada, bir gruba yüksek yağ diyeti, diğer gruba ise tekli doymamamış yağ asidi diyeti uygulanmıştır. Araştırmacılar yüksek oleik asitli ayçiçeği yağının LDL kolestreolü ve triglesit seviyesini azalttığını gözlemlemiştir.