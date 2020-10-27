Faydalarını bilseniz evinizden eksik etmezsiniz! Bu otu hala kimse bilmiyor...

Sinirli ot, ülkemizde pek çok farklı isimle bilinmektedir. "Yara otu", "sinirli yaprak", "bağa yaprağı" ya da "ateş yaprağı" gibi isimlerle de bilinen sinirli otun dar yapraklı ve geniş yapraklı olarak iki çeşidi bulunur. Kendi kendine yetişen bu faydalı otu, bahçe ve parklarda çimenlerin arasında, kır yollarında, çimenli tarla kenarlarında bulabilirsiniz. Bilimsel olarak faydaları saymakla bitmeyen sinirli ot, A ve C vitamini bakımından çok zengindir. Kış şartlarına dayanıklı olan sinirli ot, bilimsel olarak kanıtlanan antibiyotik özelliğine sahipti.

Özellikle solunum sistemi organları ile ilgili hastalıklarda oldukça etkili olan sinirli otun birçok faydasını saymak mümkün. Genellikle çay olarak ya da lapası hazırlanarak kullanılır.

SİNİRLİ OTUN BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ FAYDALARI

Vücuttaki yaraları iyileştirmeye yardımcı olur.

Sinirli ot çayının tansiyonu düşürücü etkisi bulunur.

Böcek sokmaları nedeniyle oluşan şişliklere ve ayak pişiklerine iyi gelir.

İdrar söktürücü ve ödem attırıcı özelliği nedeniyle tercih edilir.

Metabolizmayı güçlendirir.

Kış aylarında soğuk algınlığına karşı korur ve çabuk iyileşmeyi sağlar.

Yaprakları sivilce, siyah nokta ve akne gibi cilt sorunlarını giderir.

Solunum yollarında meydana gelen öksürük, bronşit ve nefes darlığı şikayetlerinin giderilmesinde kullanılır.

Göğüs ağrılarına karşı da etkisi bilinir.

Balgam, boğmaca, akciğer astımı ya da tüberkülozu gibi rahatsızlıklar üzerinde iyileştirici etkisi bulunur.

Kanı, karaciğeri ve mideyi doğal bir şekilde temizler.

Şeker hastalarına da iyi geldiği bilinir. Ancak doktor gözetiminde kullanmaları tavsiye edilir.

Vücuttaki irinin atılması ve nasırların iyileşmesine destek olur.

Diyet programları ile birlikte düzenli olarak tüketilirse zayıflamayı kolaylaştırır.

Siyatik şikayetine iyi geldiği bilinir.

Kaynatılıp suyu ile gargara yapılırsa ağız yaralarını ve diş eti şikayetlerini iyileştirir.

Hazmı kolaylaştırır ve kabızlığı giderir. Aynı zamanda gastrit ve ağrısını yatıştırır. Siğilleri iyileştirir.

Damar tıkanıklığına karşı etkilidir.

Egzama ve benzeri cilt sorunlarına iyi gelir.

Tümörlü hücreleri onarıcı etkisi bulunur.

Rahim kanseri tedavisi görenlere kullanımı önerilir.

SİNİRLİ OT NASIL KULLANILIR?

Sinirli ot hem kurutularak hem de taze olarak kullanılır. Çay için bir bardak suya bir tatlı kaşığı kıyılmış sinirli ot koyulur ve kaynatılır. Sonrasında 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakılır. Süzülerek tüketilir.

Düzenli tüketim ile yukarıda sayılan faydaları görmek mümkün. Lapası ise daha çok cilt şikayetleri için kullanılır. Taze sinirli ot, ezilerek lapası ya da suyu şikâyetin olduğu yere sürülür. Ardından yarım saat kadar bekletilir. Böylece cilt sorunlarına karşı kısa sürede iyileştirici etkisini gösterir. Sinirli ot ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta ise şudur: Tansiyonu düşürdüğü için düşük tansiyon şikâyeti olanların kullanmaması önerilir.



