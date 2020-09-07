Faydalarını öğrenenler ananas detoksuna başlıyor! Ünlü oyuncu öyle bir kilo verdi ki..

Düzenli ananas detoksu sindiriminizi hızlandırırken aynı zamanda yağ yakımınızı da artırır. Ayrıca ananasta bulunan A vitamini antioksidan özellik gösterir ve vücuttaki toksinleri atar. Böylelikle vücudunuzda bulunan ödemler uzaklaştırılmış olur. Ananas detoksu içerisinde bulunan maydanozun ise kendine has özellikleri vardır. Maydanoz tüketmek, kalori yakmak anlamına gelir. Çünkü maydanozun sahip olduğu kalori sindirim sırasında harcanandan daha azdır. Detoks içerisindeki limonun görevi ise tadı biraz daha bastırmaktır. Tansiyon düşüklüğü problemi olanların limonu detokslarına eklememesi gerekiyor.

ANANAS DETOKSU NEDİR?

Ananas detoksu, meyvelerin ve sebzelerin yapıcı ve onarıcı özelliklerinden yararlanarak vücuttaki ödemlerden kurtulma yollarından biri. Bu detoks, hem sağlıklı olması hem de hızlı bir şekilde olumlu etki göstermesinden dolayı sıklıkla tercih edilir. Ödem atmak için birebir olan bu tarif, kilo vermek isteyen kişiler tarafından daha sık kullanılır.

DETOKS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER