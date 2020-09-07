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Faydalarını öğrenenler ananas detoksuna başlıyor! Ünlü oyuncu öyle bir kilo verdi ki..

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sıkça tercih edilen ananas detoksu sağlıklı yaşamın bir parçası. Ananasın yapıcı-onarıcı özelliklerinden faydalanılarak yapılan bu detoks özellikle ödemlerden kurtulmanın yollarından biri. Sindirimi hızlandıran bromelain maddesinin ananasın içerisinde fazlaca bulunması detoks için ideal bir meyve olmasını sağlıyor. Peki, ananas detoksu nedir ve nasıl yapılır?

Faydalarını öğrenenler ananas detoksuna başlıyor! Ünlü oyuncu öyle bir kilo verdi ki..

Düzenli ananas detoksu sindiriminizi hızlandırırken aynı zamanda yağ yakımınızı da artırır. Ayrıca ananasta bulunan A vitamini antioksidan özellik gösterir ve vücuttaki toksinleri atar. Böylelikle vücudunuzda bulunan ödemler uzaklaştırılmış olur. Ananas detoksu içerisinde bulunan maydanozun ise kendine has özellikleri vardır. Maydanoz tüketmek, kalori yakmak anlamına gelir. Çünkü maydanozun sahip olduğu kalori sindirim sırasında harcanandan daha azdır. Detoks içerisindeki limonun görevi ise tadı biraz daha bastırmaktır. Tansiyon düşüklüğü problemi olanların limonu detokslarına eklememesi gerekiyor.

ANANAS DETOKSU NEDİR?

Ananas detoksu, meyvelerin ve sebzelerin yapıcı ve onarıcı özelliklerinden yararlanarak vücuttaki ödemlerden kurtulma yollarından biri. Bu detoks, hem sağlıklı olması hem de hızlı bir şekilde olumlu etki göstermesinden dolayı sıklıkla tercih edilir. Ödem atmak için birebir olan bu tarif, kilo vermek isteyen kişiler tarafından daha sık kullanılır.

DETOKS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • Bir fındık büyüklüğünde zencefil

  • Bir dilim limon

  • Bir adet salatalık

  • Bir kase maydanoz

  • Bir yuvarlak dilim ananas

  • Bir bardak beyaz çay

Karışımı hazırlamak için öncelikle maydanozu doğrama aracınızın içine koyun. Ardından dilimlediğiniz salatalıkları, fındık büyüklüğündeki zencefili, beyaz çayı, limonları ve doğranmış ananasları doğrayıcının içerisine ilave edin. Tüm malzemeler eklendikten sonra karıştırma makinesini çalıştırın. Karışım hazır olduktan sonra tüketebilirsiniz.

SAĞLIKLI ŞEKİLDE ANANAS DETOKSU NASIL YAPILIR?

Günlük rutininize başlarken bir bardak su içerek sindiriminizi harekete geçirin. Sabah su içtikten sonra aç karna ananaslı karışımını tüketin. Yukarıdaki malzemeler bir porsiyon için yeterli olacaktır. Tükettikten sonra ilk iki saat bir şey yememeye dikkat edin. İki saatten sonra kahvaltınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Bu kahvaltının yumurta ve peynir ağırlıklı olması gerekir. Öğle ve akşam yemeği vakitlerinizde ise et veya sebze tüketmeniz bir sorun teşkil etmez. Ancak öğle ve akşam yemeklerinizde yoğurt tüketmeye özen gösterin.

Ara öğünlerinizde meyve yerine bol protein içeren badem, ceviz gibi kuru yemişleri tüketmek daha yararlı olabilir. Ancak bu kuru yemişlerin miktarının 10'u geçmemesine dikkat etmelisiniz. Ayrıca, sağlıklı yaşamın anahtarı olan su içmeye özen gösterin. Gün boyunca en az iki litre su içmek zinde kalmanızı sağlar. Ek olarak, kaslarınızın düzenli çalışması için günlük olarak yürüyüşlere çıkın. Bu şekilde yapılan ananas detoksunun faydalarını hızlıca bedeninizde hissedebilirsiniz. Süreç sonunda kilonuza bağlı olarak en az iki kilo vermeyi başarabilirsiniz.

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