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Fazla kilolarından kurtulmak istedi, hayatı kâbusa döndü...

20.05.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan Ayşe Karabulut, obeziteye doğru giden kilo alma sürecini durdurmak için ameliyat olmaya karar verdi. 2016 yılında İstanbul'da bir hastaneyle anlaşan genç kadın, operasyon sonrası günlerce yoğun bakımda kaldı. Tedavi sonrası İngiltere'ye dönen kadın, orada da defalarca ameliyat oldu. Geçen 6 yılda defalarca ameliyat olduğunu ve ölümden döndüğünü söyleyen mağdurun hayatı adeta altüst oldu...

Fazla kilolarından kurtulmak istedi, hayatı kâbusa döndü...

Fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmaya karar veren Ayşe Karabulut'un hayatı kabusa döndü. İstanbul'da yapılan operasyon sonrası günlerce yoğun bakımda kalan kadın, İngiltere'de de defalarca operasyon geçirdi. Çok kez ölümden döndüğünü söylene genç kadın, evliliğinin de kendisinin de bittiğini ifade etti..

İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki Ayşe Karabulut'a, aşırı kiloları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda kiloları 'Obezite' tanısı konmak üzereydi.mFazla kilolarından rahatsız olan Karabulut, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonrası İstanbul Beşiktaş'taki bir hastane ile anlaşan Karabulut, 6 Mayıs 2016'da İstanbul'a geldi. Genç kadın, Dr. Ali K. tarafından ameliyat edildi.

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TÜP MİDE AMELİYATI OLACAKTI

İddiaya göre genç kadın, ameliyat sonrası vücudunda oluşan sızıntı nedeniyle zor günler yaşadı. Sabah'ta yer alan habere göre, tüm vücudunu enfeksiyon kaplayan Karabulut, günlerce kendisine gelemedi ve aylarca yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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Uzun süren tedavi arından kendisine gelen mağdur kadın, hastaneden taburcu edildi. Hastane tarafından verilen raporla yaşadığı İngiltere'ye dönen genç kadının vücudundaki sorunlar her geçen gün artarak devam etti.

Yine iddiaya göre genç kadına İngiltere'deki hastanede, vücudundaki sorunların yanlış ameliyat nedeniyle olduğunu söyledi.

"EVLİLİĞİM DE BİTTİ"

Defalarca İngiltere'de ameliyat masasına yatan genç kadın geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaklaşık beş yıldır, İstanbul'daki tüp mide ameliyatı sonrası zor günler yaşadığını söyleyen ve yıllarca fiziksel olarak tedavi olmak zorunda kaldığını belirten genç kadın yaşadıkları nedeniyle evliliğinin de bittiğini iddia etti.

Yapılan yanlış tedavi nedeniyle maddi ve manevi olarak büyük kayıplar yaşadığını ileri süren Karabulut'un ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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