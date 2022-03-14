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Fazla tuz tüketenler dikkat!

14.03.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuz, yemeklerin tadını güzelleştirmek adına kullanılan en önemli baharatlar arasında üst sıralarda yer alıyor. Tuz tüketirken kullanılan miktarlara dikkat etmek gerekiyor. Hem yemeklere ek olarak sonradan katılan fazla miktardaki tuz hem de aşırı tuzlu yiyecekler tüketmek böbrek hastalıklarına yol açıyor.

Fazla tuz tüketenler dikkat!

Tuz her yemekte kullanılan baharatlardan. Tuz yemeklerin lezzetini arttırsa da kullanırken aşırıya kaçmak birçok hastalığa yol açıyor. Böbrek hastalıklarına zemin hazırladığı gibi vücutta ödeme, tansiyona ve çeşitli kanser türlerine neden olabiliyor. Hastalıklardan korunmak için yemeklere fazla tuz atmaktan kaçınmak ve aşırı tuzlu yiyecekler tüketmemek gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, böbrek rahatsızlıklarının tedavi ve önleme yöntemleri hakkında bilgi vererek, “Fazla tuzdan kaçının, çok tuzlu yiyecekler kandaki mineral dengesini bozarak, böbreğin düzgün çalışmasını zorlaştırabilir” uyarısında bulundu.

BÖBREK SAĞLIĞI VÜCUT İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

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Böbreklerin vücutta hayati önem taşıyan pek çok işlevi üstlenen ve sağlıklı yaşamak için büyük katkıda bulunan önemli organlar olduğunu belirten Dr. Hasan Levent, “Böbrekler, atık ürünleri vücuttan uzaklaştırır. Yediğimiz gıdaların, kullandığımız ilaçların metabolizması sonucu ortaya çıkan üre, ürik asit ve diğer zehirli maddelerin idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Vücudun su ve elektrolit dengesini korur. Fazla suyu atarak sıvı dengesini, asit-alkali dengesini, tuz-mineral dengesini korur. Kan basıncını kontrol eden Renin hormonunu sentezler. Kemiklerimizi güçlü ve sağlıklı tutan D vitaminini, aktif formu olan Kalsitriol’e çevirir. Kan yapımına yardımcı olur. Kırmızı kan hücrelerinin yapımına yardımcı olan Eritropoetin hormonunu sentezler” ifadelerini kullandı.

BU BELİRTİLERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

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Böbrek hastalıklarına sebep olan pek çok faktör bulunduğunun altını çizen Levent, enfeksiyon, az su içmek, aşırı su kaybı, doktorlara danışmadan kullanılan ilaçlar, toksinler, kalp yetmezliği, yüksek kan şekeri, karaciğer yetmezliği, böbrek taşları ve bazı tümörlerin bu faktörler içerisinde yer aldığını kaydetti. Böbrek hastalığının belirtilerini de aktaran Levent, “Belirtiler; bel, sırt, karın, kasık bölgesinde ağrı, yorgunluk, halsizlik, göz çevresinde şişlik, ayak ve ayak bileklerinde şişme, mide bulantısı, iştahsızlık, kuru ve kaşıntılı deri, idrarda artma veya azalma, sık idrara çıkma, idrarda kan, idrar renginde koyuluk, köpüklü idrar, kas krampları, uyumakta güçlük, nefes darlığı, ağız kokusu, baş ağrısı, baş dönmesidir” dedi.

BÖBREKLERİN DÜZGÜN ÇALIŞMASI İÇİN GÜNDE 8-10 SU BARDAĞI SU İÇİN

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Böbrek rahatsızlıklarının tedavi ve önleme yöntemleri hakkında da bilgi veren Levent, “İlaçları dikkatli kullanın. Reçetesiz satılan ilaçları doktora danışmadan kullanmayınız. Fazla tuzdan kaçının, çok tuzlu yiyecekler kandaki mineral dengesini bozarak, böbreğin düzgün çalışmasını zorlaştırabilir. Susuz kalmayın, günde 8-10 su bardağı su için. Sağlıklı ve dengeli beslenme yapın. Egzersiz yapın. Haftada en az 3 gün yarım saat yürüyüş yapın. Alkol ve sigara gibi toksik yapıcı maddeleri kullanmayın. Şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, şişmanlık, ailede böbrek hastalığının olması, ilerlemiş yaş, 60 yaş üzeri, risk faktörleridir. Bu risk faktörlerinden herhangi biri varsa ya da belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza başvurunuz. Belirtilere bağlı olarak tanı koymak için kan ve idrar testleri, görüntüleme tetkikleri yapılacaktır. Tanıya göre tedavi programı uygulanacaktır” diye konuştu.


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