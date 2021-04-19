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FBI, iPhone kilidini kırdı!

19.04.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Normal şartlarda böyle bir şeyin neredeyse imkansız olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunu nasıl başardılar?

FBI, iPhone kilidini kırdı!

Hiç kimsenin kolay kolay kıramadığı iPhone kilidi siber güvenlik uzmanları tarafından atlatıldı. Elbette bu herhangi birisinin iPhone cihazı değildi. Hatırlayacağınız üzere 2015 yılında ABD’de bazı terör saldırıları yaşanmıştı. Bu saldırılar sonucunda Syed Rizwan Farook isimli adam ölü olarak yakalandı.

Terörist gruplarla işbirliği içerisinde olan kişilerin her zaman için cep telefonlarına ayrıntılı olarak bakılır. Eğer telefonunda başka örgütlerle bağlantı varsa yeni saldırılar engellenmeye çalışılır. Ancak karşınızdakinin telefonu iPhone olunca bu hiç kolay olmuyor.

Her ne kadar iPhone cihazlarının fiziki açıdan dayanıklı olduğu bilinse bile siber güvenlik bakımından çok daha güçlü. Herhangi bir iPhone kilidini açmak neredeyse imkansız diyebiliriz. Bu nedenle kullanıcılar cihazlarına fazlasıyla güveniyor. FBI ise terörist faaliyetleri engellemek için telefonların kilidini açtırıyor.

APPLE KİLİDİ AÇMADI

Yaşanan saldırıdan sonra FBI konuyla alakalı ayrıntılı bir çalışma yaptı. Çalışma sonucunda bu kişinin iPhone cihazının kilidinin kırılması için Apple ile görüşme gerçekleşti. Fakat şirket bu kişinin akıllı telefonunu açmayacağını söyledi.

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FBI NEREDEYSE 1 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Tüm bu gelişmeler üzerine şirketin akıllı telefon kilidini açmayacağı ortaya çıktı. Bunun sonucunda Avustralya merkezli bir siber güvenlik şirketi ile anlaşıldı. Bu şirket iPhone kilidini açmayı başardı. Ancak bunun için FBI yaklaşık olarak 1 milyon dolar ödemek zorunda kaldı. Ayrıca bu kişinin telefonunda neredeyse hiçbir şey bulunamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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