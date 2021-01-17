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FCA-PSA birleşmesi resmen sonuçlandı: Merhaba Stellantis!

17.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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FCA-PSA birleşmesi resmen sonuçlandı: Merhaba Stellantis!

Daha önce Peugeot'nun Amerikan pazarına dönüşünü yeniden düşündüğünü söylenti olarak duymuştuk. Ancak Fiat Chrysler Automobiles ve Groupe PSA birleşmesinin resmileşmesi, bu konunun söylenti olmadığını bize ispat etmiş oldu. FCA ve PSA grup resmen birleşti.

PSA ve FCA artık Stellantis adı altında tek bir otomobil üreticisi olarak birleştirildi. İsim, doğrudan çevrildiğinde "yıldızlarla aydınlanmak" anlamına gelen Latince "stello" fiilinden gelmektedir. FCA-PSA birleşme planı, her bir şirketin hissedarlarıyla öz sermayenin yüzde 50'sine sahip olacak.

14 OTOMOBİL MARKASI TEK ÇATI ALTINDA

Temmuz 2020'de, birleşme resmi olarak Stellantis adını aldı. PSA başkanı Carlos Tavares, ilk beş yıl için yeni şirketin CEO'su olarak atandı. Kasım 2020'de resmi Stellantis logosu ortaya çıktı. Bu ayın başlarında, plan, hissedarların birleşmeyi onaylayan oylarıyla ilerlemişti. Stellantis'in şu anda 14 otomobil markası var bunlar; Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall olarak sıralanıyor. Bu liste, Stellantis'i Toyota, Volkswagen Grubu ve Renault-Mitsubishi-Nissan Alliance'ın ardından dünyanın dördüncü en büyük otomobil üreticisi yapıyor.

stellantis

HANGİ MARKALAR KALACAK HANGİLERİ GİDECEK?

Bu birleşmenin ardından her iki grupta da bazı otomobil markalarının sona erdiğine dair birçok rapor olduğu iddia ediliyordu. Ancak bu noktada hiçbir şey doğrulanmadı. İlk plan Kasım 2019 yılında ilan edilse de, coronavirüs salgını bu planların biraz ertelenmesine sebep oldu. Stellantis'in bir otomobil üreticisi olarak resmi doğumuyla birlikte, şirketin ortak hisseleri 18 Ocak 2021 Pazartesi günü Paris'te Euronext ve Milano'da Mercato Telematico Azionario borsalarında işlem görmeye başlayacak. Ertesi gün yani 19 Ocak 2021, hisseler New York Borsası'nda yükselmesi bekleniyor.

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