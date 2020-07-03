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FCC'den Huawei ve ZTE için şaşırtan uyarı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2020 12:29 | Son Güncelleme

FCC Huawei ve ZTE için ulusal güvenlik riski oluşturan şirketler açıklamasını yaparak, bu şirketlerin ürünlerini kullanmak isteyecek ABD’li şirketleri uyardı.

FCC'den Huawei ve ZTE için şaşırtan uyarı

Bu iki şirketin ürünlerini satın alacak veya kullanacak ABD’li telekomünikasyon şirketlerinin devlet desteğinden faydalanamayacağını hatırlattı.

ABD hükumeti, Çin’in teknoloji alanında üstünlük kazanmaması için yükselen Çin teknoloji şirketlerini yıllardır hedef alıyor. Huawei’yi hedefe koyan ABD hükumeti, bu şirketin Çin adına casusluk yaptığını da iddia ediyor. Huawei’nin CEO’sunu kızını da bir iş toplantısı için gittiği Kanada’da tutuklatması ise ABD ile Çin arasında büyük gerilime neden olmuştu.

Avrupalı liderler ise, ABD’i casusluk suçlamalarını kabul etmeyip Huawei ile çalışmaya devam edeceklerini vurgularken, Covid-19 sonrasında değişen dengelerle, açıklamalar da yön değiştirmeye başladı.

FCC Başkanı Ajit Pai yeni yaptığı açıklamada, Huawei ve ZTE donanımlarındaki casusluk izlerine dair inkar edilemeyecek kadar ağır deliller bulduklarının da altını çizdi. Bu şirketlerin, Çin hükumeti tarafından desteklendiğini ve Çin’in istihbarat servisi tarafından kullanıldıklarını bildiklerini de hatırlattı.

İDDİA VAR AMA DELİL YOK

ABD bu casusluk iddialarına yönelik teknik bir delil gösteremiyor. Öte yandan Huawei’nin ve ZTE’nin ürettiği telekom donanımları düşük maliyetleri ve yüksek performansları ile küçük GSM şirketlerinin piyasada rekabetçi hizmetler sunmasına destek oluyor. Dolayısıyla tüm dünyadaki GSM şirketleri için bu ürünler pahalı alternatiflerine karşı daha fazla tercih ediliyor. “Pahalı alternatif” ürünleri ise ABD’li şirketlerin sağladığının altını çizmek gerekiyor.

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