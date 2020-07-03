FCC'den Huawei ve ZTE için şaşırtan uyarı

Bu iki şirketin ürünlerini satın alacak veya kullanacak ABD’li telekomünikasyon şirketlerinin devlet desteğinden faydalanamayacağını hatırlattı.

ABD hükumeti, Çin’in teknoloji alanında üstünlük kazanmaması için yükselen Çin teknoloji şirketlerini yıllardır hedef alıyor. Huawei’yi hedefe koyan ABD hükumeti, bu şirketin Çin adına casusluk yaptığını da iddia ediyor. Huawei’nin CEO’sunu kızını da bir iş toplantısı için gittiği Kanada’da tutuklatması ise ABD ile Çin arasında büyük gerilime neden olmuştu.

Avrupalı liderler ise, ABD’i casusluk suçlamalarını kabul etmeyip Huawei ile çalışmaya devam edeceklerini vurgularken, Covid-19 sonrasında değişen dengelerle, açıklamalar da yön değiştirmeye başladı.

FCC Başkanı Ajit Pai yeni yaptığı açıklamada, Huawei ve ZTE donanımlarındaki casusluk izlerine dair inkar edilemeyecek kadar ağır deliller bulduklarının da altını çizdi. Bu şirketlerin, Çin hükumeti tarafından desteklendiğini ve Çin’in istihbarat servisi tarafından kullanıldıklarını bildiklerini de hatırlattı.