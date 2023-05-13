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Feci kaza! Oy kullanmak için memleketlerine gidiyorlardı... 1'i ağır 4 yaralı

13.05.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Antalya’dan Samsun’a ve Ordu’ya o kullanmaya giden ailenin içinde bulunduğu otomobil Samsun’da TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Feci kaza! Oy kullanmak için memleketlerine gidiyorlardı... 1'i ağır 4 yaralı

Feci kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da inşaatlarda çalışan aynı aileden 4 kişi 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmak için Samsun’a ve Ordu’ya gitmek için aynı araçla yola çıktı.

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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

U.A. idaresindeki otomobil önünde seyir halinde olan ve İstanbul’dan Giresun’a deterjan götüren E.S.’nin kullandığı çekici ve tıra arkadan çarptı. Kazada parçalanarak hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü U.A., babası S.A., amcası M.A. ile amcasının oğlu M.A. yaralandı.

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Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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"KAZANIN NASIL OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Yaralılardan S.A., "Oğlum, ağabeyim ve yeğenim ile birlikte Antalya’da inşaatta çalışıyoruz. Birlikte oy kullanmak için ben ve oğlum Çarşamba ilçesine, ağabeyim ve oğlu ise Ordu’nun Akkuş ilçesine gidiyordu. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum’ dedi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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