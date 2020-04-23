Feci kaza! TIR şoförü uyudu: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, Tekirdağ’ın şehir merkezi çevreyolu üzerinde bulunan Ağız ve Diş Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malkara ilçesi istikametinden İstanbul’a doğru giden İsmail Şen idaresindeki TIR, seyir halinde iken bariyerlere çarparak, yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra karşı şeride geçti. TIR'ın kaza geçirdiği esnada İstanbul istikametinden Malkara yönüne doğru giden Ü.B. idaresindeki kamyonette TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzrine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede kaza öncesi direksiyon başında uyuya kaldığı iddia edilen 47 yaşındaki TIR sürücüsü İsmail Şen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. TIR'a arkadan çarpan kamyonet sürücüsü Ü.B. ise yaralı olarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Kaza esnasında TIR'ın içinde sıkışarak hayatını kaybeden İsmail Şen ise itfaiye ekiplerinin yaptığı 3 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

