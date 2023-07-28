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Feci kazada 8 kişi ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştı! 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün ifadesi ortaya çıktı

28.07.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı trafik kazasında aracı kullanan şoför tutuklandı. Berat K. isimli sürücünün ifadesi de ortaya çıktı. 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün, önceden psikolojik tedavi gördüğünü ve buna istinaden de kaza anını hatırlamadığını söylediği belirtildi. İşte detaylar...

Feci kazada 8 kişi ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştı! 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün ifadesi ortaya çıktı

22 Temmuz'da Çay ilçesinde meydana gelen kazada, Berat K.'nin kullandığı ve tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole girip ardından ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı.

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Kazada aracı kullanan Berat K.'nin sertifikası olduğu ancak ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Kazada yaralanan sürücü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Berat K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü Berat K., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çay Adliyesine sevk edildi.

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Berat K.’nin savcılıktaki ifadesinde önceden psikolojik tedavi gördüğünü ve buna istinaden de kaza anını hatırlamadığını söylediği iddia edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkan Berat K., ‘taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar

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