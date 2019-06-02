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Feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 20:24 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.
Kaza, öğlen saatlerinde İzmit-Kandıra yolu Çubuklu Osmaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kandıra istikametine seyreden Necdet T. idaresindeki 34 AZ 8993 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Recep Y. yönetimindeki 41 TS 590 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Necdet Y. ve Azra Y. (3) yaralanırken, Nurgül Yıldız isimli kadın araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücü Recep Y., Leman Yaşar isimli kadın ve Asyanur Y. isimli çocuk da yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Nurgül Yıldız’ın cenazesi ise morga kaldırıldı. Yaralılardan Leman Yaşar da kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

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