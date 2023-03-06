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  4. Feci kazanın korkunç görüntüleri... Metrelerce takla atarak durabildi!

Feci kazanın korkunç görüntüleri... Metrelerce takla atarak durabildi!

06.03.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp metrelerce takla atarak durabildi. Ağır yaralanan araç sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Sur ilçesi Diyarbakır-Mardin karayolu Çarıklı Mahallesi hayvan pazarı civarında meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp taklalar atarak metrelerce sonra durabildi.

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ARAÇ SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Otomobilin plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemedi. Ağır yaralanan araç sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza

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