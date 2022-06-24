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  4. Feci olay! Bozulan asansörden çıkmak isterken olanlar oldu

Feci olay! Bozulan asansörden çıkmak isterken olanlar oldu

24.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bozulan asansörden çıkmaya çalışan bir kişi kişi boşluğa düştü. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle boşluktan çıkarılan kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Feci olay! Bozulan asansörden çıkmak isterken olanlar oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asansörün bozulması neticesinde mahsur kalan sucu, kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken asansör boşluğuna düştü. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı sucu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

3'ÜNCÜ KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir konutta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Güdücü sipariş üzerine 3. kata asansörle su çıkardı. Asansörün arızalanması neticesinde kat boşluğundan tırmanarak kurtulmaya çalışan Güdücü, 3 kattan zemine düştü. Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ali Güdücü’nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Kocaeli
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