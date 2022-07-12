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Feci olay! Elini kıyma makinesine kaptırdı

12.07.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 14 yaşındaki bir çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı. İş yeri çalışanları tarafından makineden kurtarılan ve hastaneye kaldırılan çocuğun sağ eli parçalandı.

Feci olay! Elini kıyma makinesine kaptırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kasapta kıyma makinesine elini kaptıran 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kasapta meydana geldi. Kasap sahibi akrabasını yardım için giden M.U.(14), kıyma makinesine sağ elini kaptırdı. İşyeri çalışanları tarafından durdurulan makineden kurtarılan gencin, sağ eli parçalandı.

Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun, elindeki 4 parmağın koptuğu tespit edildi. M.U., daha sonra Bursa Şehir Hastanesi sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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