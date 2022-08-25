HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Feci şekilde yakıp yanışını izlemişti! Eski eşinin yaktığı Elvan’a kati rapor istemi

Feci şekilde yakıp yanışını izlemişti! Eski eşinin yaktığı Elvan’a kati rapor istemi

25.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da 12 Ocak'ta eski eşi Elvan Sözkesen'i yakan Erkan Emiroğlu 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma ertelenirken, Sözkesen için Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor talep edildi. Mahkeme heyeti, Erkan Emiroğlu için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı erteleyerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Feci şekilde yakıp yanışını izlemişti! Eski eşinin yaktığı Elvan’a kati rapor istemi

Olay, 12 Ocak'ta, Ordu'nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti. 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzağı aşağıdan alıp evine dönen Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Screenshot_8

BABA VE OĞUL İÇİN İDDİANAME

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis tarafından yakalandı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi. Erkan Emiroğlu ile Tahsin Emiroğlu hakkında Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Emiroğlu ile mağdur Elvan Sözkesen katılmazken, Tahsin Emiroğlu, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

Screenshot_9

'BEN HALA TORUNLARIMA BAKIYORUM'

Duruşmada Tahsin Emiroğlu, torunlarına gıda yardımına devam ettiğini belirterek, "Ben hala torunlarıma bakmaktayım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum" diyerek, beraatini talep etti. Taraf avukatları da dosyadaki eksiklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Erkan Emiroğlu için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı erteleyerek, tutukluluk halinin devamına, Tahsin Emiroğlu'nun da adli kontrolünün devamına karar verdi. Heyet ayrıca 4 aylık hastane tedavisi sonrası taburcu olan ve gerekli tedavisine hastaneye evinden gidip gelerek devam eden Elvan Sözkesen için de Ordu Adli Tıp Kurumu'ndan kati raporu talep etti.

Screenshot_10

Screenshot_11

Screenshot_12

Screenshot_13

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren benzerlik! Onu gören Kılıçdaroğlu sanıyorŞaşkına çeviren benzerlik! Onu gören Kılıçdaroğlu sanıyor
"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!
Ameliyat sırasında bacağında 1,5 metrelik sargı bezi unuttular!Ameliyat sırasında bacağında 1,5 metrelik sargı bezi unuttular!
Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Son dakika: 15 günde 4,5 lira! Kimse bunu beklemiyordu! Motorin fiyatına bugün zam gelmişti, yeniden...

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Temizlik yaparken buldu! Satın aldığı dükkandan adeta hazine çıktı

Kılıçdaroğlu'ndan Nebati'ye: 'Gece gece panikle bana yazmışsınız...'

Kılıçdaroğlu'ndan Nebati'ye: 'Gece gece panikle bana yazmışsınız...'

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor... Günlük 2 bin lira ceza!

İlginizi Çekebilir

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.