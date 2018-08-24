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Fed Başkanı Jerome Powell'dan Trump'ı kızdıracak sözler

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2018 20:41 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz artışlarına kademeli olarak devam edeceğini söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını yükseltmesinin kendisini sevindirmediğini belirten Trump, Çin ve Avrupa Birliğini'de kendi para birimlerini manipüle etmekle suçlamıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell'dan Trump'ı kızdıracak sözler

Fed'in Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen bir sempozyuma katılan Powell, burada 'Değişen Ekonomide Para Politikası' başlıklı bir konuşma yaptı.

Powell, "Fed'in faiz artırımında hızlı davranması durumunda ekonomik büyüme sınırlanabilir, ancak yavaş davranması durumunda ise ekonomi aşırı ısınabilir. Federal Açık Piyasa Komitesi, faiz oranlarını kademeli olarak artırmada bu iki riski ciddiyetle ele alıyor" yorumunu yaptı.

'GELİRDEKİ BÜYÜME DEVAM EDERSE FAİZLERDEKİ KADEME ARTIŞLAR UYGUN OLACAKTIR'

Powell, FOMC'nin en son toplantı tutanaklarına işaret ederek, "Gelir ve istihdamdaki güçlü büyüme devam ederse, faizlerdeki kademeli artışlar uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonominin güçlü olduğunun altını çizen Powell, devam eden büyümeyi, güçlü iş gücü piyasasını ve yüzde 2'ye yakın enflasyon oranını desteklemek için para politikasının ayarlanacağını sözlerine ekledi.

TRUMP KARŞI ÇIKMIŞTI

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını yükseltmesinin kendisini sevindirmediğini belirten Trump, Çin ve Avrupa Birliğini'de kendi para birimlerini manipüle etmekle suçlamıştı.

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