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Fed Başkanı Jerome Powell, koronavirüse yakalandı

18.01.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kovid-19'a yakalandı. Fed'den yapılan açıklamada, Başkan Powell'in hafif belirtiler gösterdiği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, koronavirüse yakalandı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kovid-19'a yakalandığı ve hafif belirtiler gösterdiği bildirildi.

Fed'den yapılan açıklamada, Powell'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Başkanın hafif belirtiler gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada, Powell'ın Kovid-19'a karşı destek dozlarıyla beraber tamamen aşılı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezlerinin (CDC) talimatları gereği Powell'ın karantinaya girerek çalışmalarını uzaktan sürdüreceği ifade edildi. (AA)

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Fed Jerome Powell koronavirüs

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