Fed Başkanı Powell faiz kararını değerlendirdi

Powell, "sabırlı olmanın", Fed'in karar vermek için acelesi olmadığı anlamına geldiğine işaret ederek, "Sabırlı olmak için iyi bir zaman." diye konuştu.

Powell, Avrupa ve Çin ekonomilerinin yavaşladığına değinerek, ABD ekonomisinin de küresel ekonomik yavaşlamayı hissedeceğine vurgu yaptı.

ABD ekonomisinin bu yıl güçlü şekilde büyümesini beklediklerini ve ülkede istihdam piyasasının güçlü kaldığına işaret eden Powell, bankanın hedefinin büyümeyi sürdürmek olduğunu belirtti.

Fed ve Beyaz Saray'ın ekonomik büyüme tahmini arasındaki açık farka ilişkin bir soruya da Powell, Beyaz Saray'ın ekonomik projeksiyonları konusunda yorum yapmayacağı cevabını verdi.

"Enflasyon hedefinin yakalanmaması Fed'in sabırlı olmasının nedenlerinden biri." diyen Powell, bankanın enflasyon hedefi konusunda açık fikirli ve para politikası iyi durumda olduğu için enflasyon hedefi konusunda "beklemede" kalacaklarını aktardı.

Powell, ABD Bankacılık sisteminin sağlam ve bankaların ekonomik sıkıntılara karşı artık daha dayanıklı olduklarını vurgulayarak, ülkenin büyük bankalarının stres testlerinde ciddi ilerleme sağladıklarını ifade etti.

Powell, "Brexit" ve "ticaret görüşmelerini" ekonomik görünüm için devam eden riskler olarak niteledi. Vergi ve harcama politikalarının geçen yıl talebi desteklediğine işaret eden Powell, aralıkta zayıf gelen perakende satış verisini görmezden gelmediklerini kaydetti.

İleri yaştaki işçilerin işgücüne katılımı konusunda ABD'nin gelişmiş ekonomiler arasında alt sıralarda yer aldığına işaret eden Powell, "İş gücüne katılımını desteklemek için ulusal düzeyde politikalarımız olsaydı harika olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

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Öte yandan Fed mart ayı toplantısında, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı aldı.

Fed açıklamasında, Fed'in politika faizini sabit tutma kararının oybirliği ile alındığı ifade edilerek, daha önce bu yıl içerisinde iki faiz artışı öngören bankanın, bu yıl için faiz artışı beklentisinin olmadığı vurgulandı.

Fed'in 2020'de ise bir faiz artırımı öngörüldü.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığı belirtilen Fed açıklamasında, Fed fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2019 için yüzde 2,4, 2020 ile 2021 için yüzde 2,6 olduğu vurgulandı.

Fed kararı sonrası Dolar/TL 5,46 seviyesinden 5,41 seviyesine geriledi. Aynı şekilde Afrika Randı, Brezilya Reali ve Rus Rublesi para birimlerinde de dolara karşı güçlenme görüldü. Avro/Dolar paritesi ise 1,1340'lardan 1,1450 seviyesine yükseldi.

