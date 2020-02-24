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Feeding FUE ile saç ekimi teknolojisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

Saç ekimi yöntemleri ile ilgili bilgi veren Saç Ekimi Klinik Direktörü Lale Kaya, saç ekiminde başarıyı artıran kriterlerin yeni saç ekimi yöntemlerinin uygulanması olduğuna dikkat çekti. Yeni saç ekimi yöntemleri ile ilgili merak edilenleri anlatan Kaya, Feeding FUE ile saç köklerinin canlandırıldığına dikkat çekti.

Feeding FUE ile saç ekimi teknolojisi

Saç dökülmesi insanlığın en eski sorunlarından ve korkularından biridir. En eski tarihlerden itibaren saç dökülmesini önlemek için insanların timsahtan kirpiye kadar çeşitli hayvan yağlarından ve bitkilerden elde edilen karışımları saçlarına sürülüp günlerce bekledikleri bilinen gerçekler arasındadır. Kellik sorununu çözmek uğruna ilk saç ekimi ise New York’ta 1959 yılında gerçekleştirilir. FUT tekniği denilen bu yöntemle kafa derisinden makro greft parçaları alınarak şeritler halinde dökülen alanlara naklediliyordu. Oldukça zahmetli ve sonuçları günümüze kıyasla o kadar da başarılı olmasa da yine de birçok insan kel kalmaktansa saç ekimi yaptırmayı göze alıyordu.

Neyse ki 2002 yılında yine Amerika’da Foliküler Ünite Ekstraksiyonu yani FUE tekniği geliştirilir. Bu sayede makro greft teknolojisi yerine mikro greft teknolojisi kullanılmaya başlanır. Saç kökleri şeritler halinde değil teker teker alınarak nakledilmeye başlanır. Günümüzde FUE teknolojisindeki gelişmeler ilerlemeye devam ediyor. Feeding FUE, saç ekimindeki en yeni gelişmeleri kapsayan en modern yöntemlerden biridir. Klasik FUE tekniğinden farkı ise saç köklerini ve saç derisini koruma özelliğini arttıran özel safir uçlar kullanılmasıdır. En önemli özelliği safir uç kullanımının yanı sıra saç köklerini canlandırma teknolojilerini de kullanmasıdır.

Saç ekiminde sağlıklı saç kökleri testosterona karşı duyarsız olan ense bölgesinden alınarak dökülen alanlara transfer edilir. Bu işlem sırasında hem verici hem de alıcı alanlarda herhangi bir şekilde iz kalmaması çok önemlidir. Feeding FUE yönteminin safir uçlu saç ekim cihaz ve aletleri sayesinde kafa derisinde doku travması ve dolaşım bozukluğu oluşmadığı için hiçbir şekilde yara izi de oluşmaz. Anti-bakteriyel özelliği sayesinde enfeksiyon riski minimum seviyelere düşer. Dokular daha hızlı iyileşir, yeni saç kökleri daha hızlı büyür ve ekilen saç kökleri daha güçlü olur.

FEEDING FUE İLE SAÇ KÖKLERİNİN CANLILIĞI ARTIRILABİLİR

Saç dökülmesi sorunu olan kişilerde kafa derisinde bulunan her bir greftin yani saç kökünün önemi çok fazladır. Saç köklerinin alınması, ayıklanması ve ekilmesi esnasında her bir kökün canlılığının ve kalitesinin korunması saç ekiminin en önemli aşamasıdır. Feeding FUE tekniğinde alınan saç kökleri özel bir teknikle multivitamin kompleksi ve soğuk buhar işlemlerinden geçirilir.

Alınan saç köklerinin canlılığını ve kalitesini arttırmak için ortalama 15 dakika vitamin kompleksi işlemi uygulanır. Ardından ekilecek olan saç köklerini vitamin kompleksiyle mixlemek için soğuk buhar uygulaması yapılır. Artık ekilmeye hazır hale gelen saç kökleri bu iş için özel tasarlanmış safir uçlu aletlerle teker teker dökülen alanlara transfer edilir. Bu sayede saç ekiminden sonra doğal bir süreç olan şok dökülme ve iyileşme süreci çok daha zahmetsiz ve hızlı olur.
Yeni saç kökleri 6 ay içinde büyük oranda görünür hale gelir. Büyüme süreci 1 yıl boyunca devam eder. Bu sürenin sonunda saç doğal döngüsüne ulaşır, doğal saçlar gibi kesilip şekil verilir hale gelir. Saç dökülmesi sorunun en kesin çözümü olan saç ekimi işlemlerinin sonuçları ömürlüktür. Uzman ve tecrübeli bir ekip tarafından doğru saç tasarımı ve modern yöntemler kullanılarak uygulandığında hem başarı hem de hasta memnuniyet oranı çok yüksek olan bir prosedürdür.

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Anahtar Kelimeler:
Feeding FUE saç ekimi saç ekimi tekniği

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