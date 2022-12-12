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Felç geçirenlerin %43'ü olaydan 1 hafta önce aynı belirtiyi yaşamış! Önleminizi önceden alın

12.12.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Felç nedeniyle her yıl milyonlarca insan sakat kalıyor ve hayatını kaybediyor. Aniden gelişen sağlık sorunları arasında bulunan felç oldukça riskli sonuçlara yol açabiliyor. İnmeyi önceden fark etmek için çeşitli araştırmalar yapılıyor. Yapılan araştırmalara göre felç geçirenlerin %43'ü olay yaşanmadan 1 hafta önce aynı şeyi yaşamış.

Felç geçirenlerin %43'ü olaydan 1 hafta önce aynı belirtiyi yaşamış! Önleminizi önceden alın

İnmeye hızlı ve etkili müdahale edilmemesi inmenin yol açtığı risklerin tehlikesini artırıyor. Felç ani geliştiği için müdahale etmek zorlu olabiliyor. Ancak felç hakkında yapılan araştırmalara göre felç geçirecek kişi bir hafta önce başlayan inme belirtileri görebilir.

SEMPTOMLAR BİRKAÇ GÜN ÖNCE BAŞLAYABİLİYOR

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Cardiac Screen şunları söyledi: “İnme belirtileri genellikle aniden ortaya çıkar, ancak bu, harekete geçmek için zamanınız olmayacağı anlamına gelmez. Bazı insanlar ciddi bir felç geçirmeden birkaç gün önce baş ağrısı, uyuşma veya karıncalanma gibi belirtiler yaşarlar.

İYİLEŞME ŞANSI DAHA YÜKSEK OLUYOR

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"Bir çalışma, felçli hastaların %43'ünün büyük bir felç geçirmeden bir hafta öncesine kadar mini felç semptomları yaşadığını buldu. Bu semptomları not alır ve geçseler bile yardım ararsanız, o zaman iyi bir iyileşme şansınız çok daha yüksektir."

MİNİ VURUŞ NEDİR?

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Geçici iskemik atak olarak da bilinen mini inme, beyne giden kan akışının geçici olarak kesilmesinin neden olduğu kardiyovasküler bir olaydır. Kısaca TIA olarak da bilinen geçici iskemik atağın ana semptomları, gerçek bir inme ile aynıdır. “Geçici inme atağın ilk aşamalarında, GİA mı yoksa tam felç mi geçirdiğinizi söylemek mümkün değil.GİA, yakın gelecekte felç geçirme riskiniz olabileceğinin bir uyarı işaretidir ve bir değerlendirme, doktorların bunun olma olasılığını azaltmanın en iyi yolunu belirlemesine yardımcı olabilir."

FELÇ RİSK FAKTÖRLERİ

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  • Yaşam tarzı risk faktörleri
  • Fazla kilolu ya da obez olmak
  • Fiziksel hareketsizlik
  • Uyuşturucu kullanımı
  • Yüksek tansiyon
  • Sigara içimi ya da pasif içicilik
  • Yüksek kolestrol
  • Diyabet
  • Obstrüktif uyku apnesi
  • Kalp yetmezliği, kalp kusurları, kalp enfeksiyonu veya atriyal fibrilasyon gibi kardiyovasküler hastalık
  • Kişisel veya ailevi inme, kalp kriziveya geçici iskemik atak öyküsü
  • Kovid-19 enfeksiyonu
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