Fener balığını görenler önce korktu, sonra şaşırdı

Karadeniz açıklarına önceki gün avlanmak için çıkan balıkların ağına 2 adet fener balığı takıldı. Lezzetli eti ile de bilinen fener balığı kilosu 50 TL den satışa sunuldu. Tezgahlarda sıra dışı fener balığını görenler hem şaşırdı hem de korktu.

"DENİZLERİN PRENSESİ"

Konuyla ilgili konuşan balıkçı Eşref Durmaz, “Denizlerin prensesi, dıştan baktığınızda çok korkutucu ürpertici ama inceleyip baktığınız da çok narin çok hassas eti de çok lezzetli bir balık. Ağlarımıza 2 adet fener balığı takıldı. İnsanların müşterilerimizin çok dikkatini çekiyor. Her gelen soruyor dış görüntüsü nedeniyle biraz korkutucu olsa da eti çok lezzetli. Denizin derinliklerinde yaşarlar. Bu bölgede çok sık yakalanmaz. Yüzünün önüne sarkan feneri ile denizin derinliklerinde ışık saçarak ufak balıkları avlar. Vücudu çok yassıdır. Büyük bir kafası ve çok büyük ağzı, sırtında 2 yüzgeci ve dikenleri bulunur. Bu dikenlerin birisi diğerlerinden çok daha uzundur ve ağzının önüne kadar sarkar. Genellikle Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi’nde yaşarlar” dedi.