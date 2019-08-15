HABER

Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da ayin yönetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da ayin yönetti

ÇANAKKALE (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana anısına düzenlenen ayini yönetti.

Patriğin doğum yeri olan Zeytinli köyündeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde yönettiği ayine, bazı ülkelerden çok sayıda despot (Ortodoks Rumların din başkanları) ve papaz ile adada yaşayan Rumlar katıldı.

Kilise girişinde mum yakan katılımcılar, dünya barışı ve sağlıklı bir yaşam için dua etti.

Tepeköy'de Agridia Kilisesi'ndeki ayin ise Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis yönetiminde gerçekleştirildi.

Vatan aşkı dinmiyor! Terörle mücadelenin ardından...Vatan aşkı dinmiyor! Terörle mücadelenin ardından...
150 yıllık "Ata" tohumları için harman etkinliği150 yıllık "Ata" tohumları için harman etkinliği
Başkan Dündar fırıncılarla buluştuBaşkan Dündar fırıncılarla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayin Bartholomeos Çanakkale Fener Rum Patriği gökçeada Meryem Ana

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga!

Büyükada'da ortalık savaş alanına döndü!

Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

Turistleri taşıyan safari minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! 33 ilde, 50 kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde ehliyetsiz sürücü dehşeti!

Son dakika: ABD'li komutan Türkiye'ye geliyor

Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.