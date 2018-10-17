Fener Rum Patriği Bartholomeos Sinop'ta

SİNOP (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sinop'taki ziyaretleri kapsamında bazı tarihi mekanları gezdi.
Sinop Kültür ve Turizm Derneği'nin davetlisi olarak kente gelen Bartholomeos ve beraberindeki heyet, kazı çalışmalarının devam ettiği Balatlar Yapı Topluluğu alanıyla, Çiftlik köyünde bulunan Aziz Fokas Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.
Balatlar Yapı Topluluğu alanında yabancılara ait mezarları ziyaret ederek dua eden Bartholomeos, kazı çalışmaları hakkında yetkilerden bilgi aldı.
Bartholomeos ve beraberindeki heyet daha sonra konakladıkları otelde basına kapalı gerçekleştirilen yemekte, davetlilerle bir araya geldi.
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