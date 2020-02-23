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Fenerbahçe - Galatasaray: Galatasaray 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti

23.02.2020 23:20 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu skorla Galatasaray 21 yıl sonra ilk kez Kadıköy'den zaferle ayrılmış oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray: Galatasaray 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılı ekip, 21 yıl sonra ilk kez Kadıköy'den zaferle ayrılmış oldu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya daha etkili başlayan konuk ekip Galatasaray'dı.

Sarı kırmızılılar Henry Onyekuru'yla girdikleri pozisyonları değerlendiremedi, ilk gol Fenerbahçe'den penaltıdan geldi.

Marcao'nun ceza sahasında Vedat Muriç'e müdahalesini maçın hakemi Halil Umut Meler penaltı olarak değerlendirdi. VAR hakemi de bu kararı teyit edince Max Kruse topun başına geldi ve Fenerbahçe'yi 21. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray beraberliği ilk yarı bitmeden yakaladı. Ömer Bayram'ın köşe vuruşundan gelen topuna ceza alanı içinde yükselen Ryan Donk kafa vuruşuyla karşılık verip gole çevirdi.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda kıran kırana mücadeleyle başladı. Ancak Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal 66. dakikada hakeme itiraz ederken sahaya girdiği için kırmızı kart gördü.

Galatasaray'ı öne geçiren gol ise 77. dakikada penaltıdan geldi. Jailson'un Onyekuru'ya müdahalesini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Radamel Falcao penaltıyı gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Son zafer 1999'daydı

Galatasaray'dan Belhanda oyuncu değişikliği sırasında kenara geçerken kendisini uyaran Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü eliyle yüzüne dokunup itince Deniz Türüç karşılık verdi, hakem Belhanda'yı ikinci sarı karttan, Türüç'ü ise doğrudan kırmızı karttan oyundan attı.

Maçın 90 dakikası 2-1 tamamlandı. Maça 10 dakika uzatma süresi eklendi.

Fenerbahçe taraftaları takımlarına tepki gösterdi.

Onyekuru, 97. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 3-1 öne geçirdi ve sarı kırmızılı ekip 21 yıl sonra ilk kez Kadıköy'den zaferle ayrılmış oldu.

Galatasaray en son 22 Aralık 1999'da rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Maç sonunda Fenerbahçe tribünleri, teknik direktör Ersun Yanal'a ve kulüp başkanı Ali Koç'a istifa çağrıları yaptı.

Fenerbahçe bu skorla, Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 5 buçuk yıl sonra ilk kez kaybetmiş oldu.

Fatih Terim: Oyuncularımla gurur duydum

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maç sonrası açıklamasında "Oyuncularımla bugün gurur duydum" dedi.

Ümit Davala ve Fatih Terim

Terim, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, ne istendiyse, ne gerekiyorsa onu yaptılar. 3 puanı hak ederek aldık, hem de iyi oynayarak aldık" dedi.

DHA'ya göre Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ise kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına katılamayacağı için stadı erken terk etti. Ajans, Kulüp Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun ise Ersun Yanal hakkında karar almak için toplandığını bildirdi.

Fenerbahçe taraftarları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal aleyhine tezahüratlarda bulundu ve takım otobüsü tesislere yaklaştığında taraftarlar otobüse şişe, taş ve sert cisimler fırlattı.

Galatasaray tarafları ise Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyeti kutladı.

Florya'ya giden sarı kırmızılı taraftarlar ellerinde meşalelerle "Şampiyon Galatasaray" sloganları attı.

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