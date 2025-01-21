Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yangın merdiveni var mıydı? Bakan Ersoy açıkladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 66 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında herkesin aklındaki soru oteldeki yangın merdiveninin olup olmadığı ile ilgili olmuştu. Konu ile ilgili detayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı.

Bakan Ersoy açıklamasında şunları söyledi:

"Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimleri sırasında yangın yeterlilik ve işyeri açma tuhsatları talep edildi. Yangın yeterlilik turhsatı mevcut.Bu yetki de İtfaiye'de bulunuyor. Düzenli denetimnlerin de itfaiye tarfından yapılması gerekiyor. İtfaiye tarafındfan bir kusur bulunmamış. İki tane yangın merdiveni var.”



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır