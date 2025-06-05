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Feng Shui nedir? Feng Shui'ye göre ev dekorasyonu nasıl yapılır?

Farklı yaşam tarzları, kişilerin görünüşünden işine, ev dekorasyonlarından giyimlerine, saç biçimlerinden konuşmalarına kadar yansıyabilir. Beslenme alışkanlıkları ya da evlerinde ve ofislerinde tercih ettikleri dekorasyon tarzları da kişilerin tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre şekillenir.

Feng Shui nedir? Feng Shui'ye göre ev dekorasyonu nasıl yapılır?
Ferhan Petek

Özellikle son yıllarda şehirlerde yaşayan kişiler, minimal yaşam tarzını benimsemeye başlamış ve bu tarzın özellikleri kişilerin yaptıkları işlerden beslenme alışkanlıklarına kadar etki etmeye başlamıştır. Çoğu farklı ve çok eski kültürlerden gelen inanışlarla bağlantılı olarak gündelik yaşamda yerini alan yaşam tarzlarından biri de Feng Shui’dir.

Feng Shui nedir?

Feng Shui, aslında bir Çin öğretisidir ve "rüzgâr" anlamına gelen "Feng" ile "su" anlamına gelen "Shui" kelimelerinden oluşmuştur. Temelinde ying, yang, bagua, beş element gibi etmenler yer almaktadır. Bagua 8 yön anlamına gelen bir kelimedir. Bir insanın yaşadığı alandaki 8 enerji noktasını işaret eder. Bir tür harita gibi kabul edilir.

Doğada bulunan su, toprak, ateş ve metal elementlerinin her biri farklı bir rengi karşılamaktadır. Ying ve Yang zıtlıkların uyumunu ifade ederken tüm bu unsurların birleşiminden Feng Shui felsefesi meydana gelmektedir.

Bu felsefeyi kabul eden kişiler evlerinin ve ofislerinin düzenleri de dahil olmak üzere tüm yaşamlarını feng shui kuralları doğrultusunda yapılandırmışlardır. Feng Shui ev düzeni belli başlı Feng Shui objeleri ile birlikte eşyaların birbirlerine göre belli başlı karşılıklarla durmasını da kapsamaktadır. Çok zaman geçirilen evler ve iş yerleri bu felsefeye göre düzenlenirse yaşam alanlarının enerjiyi olumlu etkileyeceği kabul edilmektedir.

Feng Shui'ye göre ev dekorasyonu nasıl yapılır?

Feng shui yatak odası, ofisler, salon, evin giriş kısmı gibi çeşitli alanları belli dekorasyon kurallarına göre düzenlemeyi gerektiren bir felsefedir. Ev dekorasyonu için temel anlayışlardan ve kurallardan bazıları şu şekildedir:

  • İnsan, doğaya ait olan, doğadan gelmiş olan bir canlıdır. Bu yüzden tüm seçimlerinde doğaya saygı duyduğunu ve ona sadık olduğunu ispat etmelidir.
  • Chi yaşam enerjisidir ve tüm dekorasyon bu enerjiye göre düzenlemelidir.
  • Enerji akışının sağlanabilmesi için yaşanılan alanın hangi oda olursa olsun düzenli ve temiz tutulması gerekir.
  • Odalardaki eşyaların konumları ev için belirlenen enerji noktalarını ve açıları göz ardı etmeden belirlenmelidir.
  • Her odanın kendine ait enerjisini korumak için odaların özelliklerine göre dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat edilmelidir.
  • Mutfakta çiçekler ve bitkiler olmalı, salonlarda mümkün olduğunca az eşya kullanılmalı, yatak odalarında açık ve doğal renkler kullanılmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
dekorasyon
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