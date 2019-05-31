"Fenilketonüri önlenebilir bir hastalık"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nimet Kabakuş, fenilketonürinin yenidoğan dönemin hemen sonrasında ağır beyin hasarı bırakan ve çocuğu hayat boyu özürlü kılacak bir hastalık olduğunu söyleyerek, "Önlenebilir bir hastalık. Onun için farkındalık oluşturuluyor." dedi.

Kabakuş, 1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Fenilketonüri Günü'nün önemli bir hastalığın farkındalığı için ilan edildiğine dikkati çeken Kabakuş, şunları söyledi:

"Maalesef ülkemiz dahil olmak üzere Orta Doğu Asya ve Güney Asya'da oldukça yaygın görülen bir hastalık. Yenidoğan dönemin hemen sonrasında ağır beyin hasarı bırakan ve çocuğu hayat boyu özürlü kılacak bir hastalık. Önlenebilir bir hastalık. En önemli özelliği o. Onun için farkındalık oluşturuluyor. Bu kalıtsal ve genetik bir hastalık. Anne ve babanın ikisinin de genlerinin birleşip oluşturduğu bir hastalık. Anne ve babada bu hastalık var mı bunu önceden bilemiyoruz."